  • BIST 2.034,44
  • Altın 791.66071
  • Dolar 13.5985
  • Euro 15.5548
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Texas katliamı: ABD Hava Kuvvetleri 230 milyon dolar tazminat ödeyecek

» »
Texas katliamından 5 yıl sonra, tazminat kararı çıktı.
Texas katliamı: ABD Hava Kuvvetleri 230 milyon dolar tazminat ödeyecek

Texas katliamından 5 yıl sonra, tazminat kararı çıktı. ABD Hava Kuvvetleri, zanlı Devin Patrick Kelly'nin daha önce suç işlediğini bildirmediği için kusurlu bulundu. Kurbanların ailelerine 230 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

ABD'nin Texas eyaleti, 2017 yılında bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

26 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı olaydan 5 yıl sonra tazminat kararı çıktı. Federal yargı, ABD Hava Kuvvetlerinin 230 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Katliam sırasında ölen saldırgan Devin Patrick Kelly'nin, ordu mensubuyken 2012 yılında karısına ve üvey oğluna saldırması nedeniyle askeri mahkemeye çıktığı tespit edildi.

ABD Hava Kuvvetleri yüzde 60 kusurlu bulundu

Ceza alan Kelly'nin sabıka kaydının ABD Hava Kuvvetleri tarafından federal yetkililere verilmediği belirlendi.

Yasalara göre saldırı suçundan sabıkası olan kişiler silah alamıyor.

Kelly'nin kayıtları iletilmediği için kolayca silah alabildiği ve katliamı gerçekleştirdiği belirlendi.

Federal mahkeme ABD Hava Kuvvetlerini yüzde 60 kusurlu buldu ve kurbanların ailelerine tazminat ödemesine hükmetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Leonardo Da Vinci'nin 1480'lerin Sonlarında Çizdiği Helikopter 2022’de Gerçekten Uçabiliyor!08 Şubat 2022 Salı 00:17
  • Kennedy Neden Öldürüldü, JFK Suikastını Kim Yaptı?07 Şubat 2022 Pazartesi 23:15
  • Arkadaşını mayonez yüzünden öldüren adam müebbet hapis cezası aldı07 Şubat 2022 Pazartesi 22:05
  • ‘Düğünümüz Mahvoldu’ Diyen Çiftten Otel Ve Organizatöre 5 Milyon Dolarlık Dava07 Şubat 2022 Pazartesi 21:35
  • Birleşmiş Milletler: Kim Jong-un, kripto paralarla füze fırlatıyor07 Şubat 2022 Pazartesi 13:49
  • Meksika'da göçmenler kaldıkları kamptan zorla çıkarıldı07 Şubat 2022 Pazartesi 12:01
  • Eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan 4 günlük Başbakan istifa etti06 Şubat 2022 Pazar 20:00
  • Kanada'daki Aşı Karşıtı Kamyoncuların Eylemi Diğer Şehirlere de Yayıldı06 Şubat 2022 Pazar 13:34
  • ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı İşgalinin 50 Bin Kişinin Ölüme Neden Olabileceği Tespiti06 Şubat 2022 Pazar 11:44
  • Kurabiyeden 4 Milyon Dolar Çıktı!05 Şubat 2022 Cumartesi 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti