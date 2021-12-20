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Texas'ta Meksika sınırına duvar inşaatı başladı

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Texas eyaleti, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde planlanan ve uyuşturucu ticareti ile göçmenlerin yasa dışı geçişlerini engellemeyi amaçlayan duvarın inşasına yeniden başladı.
Texas'ta Meksika sınırına duvar inşaatı başladı

Texas eyaleti, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde planlanan ve uyuşturucu ticareti ile göçmenlerin yasa dışı geçişlerini engellemeyi amaçlayan duvarın inşasına yeniden başladı.

Texas Valisi Greg Abbott, konuya ilişkin açıklamasında, projeyi duyurmalarından 6 ay sonra "eşi görülmemiş" bir hızla inşaatın sürdüğünü ve duvarda günlük 100 metreden fazla ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Abbott, bunun sadece Texas sınır duvarı projesinin ilk fazını temsil etmediğini, aynı zamanda insan ve uyuşturucu kaçaklığının, yasa dışı göçün engellenmesi için ve insanların güvende tutulmasını sağlamak için kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Vali Abbot, daha önce hiçbir eyaletin kendi duvarını örmek zorunda kalmadığını belirterek Texas Ulusal Muhafız birliklerinin de bölgede görev aldığını kaydetti.

Duvarın inşası, Trump yönetimi döneminde kullanılan çelik direklerle sürüyor.

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