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Teyfik Bolcan hayatını kaybetti

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KKTC'nin tanınmış simalarından Teyfik Bolcan hayatını kaybetti
Teyfik Bolcan hayatını kaybetti

KKTC'nin tanınmış simalarından Teyfik Bolcan yaşamını yitirdi.

Teyfik Bolcan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Bolcan'ın cenazesi öğle namazından sonra Dikmen Mezarlığı'na defnedilecek.

Detay Kıbrıs ailesi olarak Bolcan ailesine başsağlığı dileriz.

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