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“Tezgah” oyunu güldürürken düşündürdü

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde İkinci Kat’ın sunduğu “Tezgah” oyunu sahnelendi.
“Tezgah” oyunu güldürürken düşündürdü

Oyuncu, yazar, yönetmen Erkan Kolçak Köstendil’in yazdığı, Eyüp Emre Uçaray’ın sahneye koyduğu Aziz Caner İnan, Elit Andaç Çam, Haki Biçici ile Emin Şentürk’ün oynadığı tek perdelik “Tezgah” oyunu sanatseverleri bir saat boyunca güldürürken düşündürdü.

 

Basit bir aşk üçgeninden yola çıkarak günümüz ahlak anlayışının, çıkara dayalı ilişkilerinin zeki ve parlak bir yergisini izleyiciye sunan ‘Tezgâh’, tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı.

 

Oyun sonunda LBT oyuncusu Aytunç Şabanlı İkinci Kat adına Haki Biçici’ye  festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

 

Festivalde Çocuklar için Tiyatro Zamanı

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 14 Eylül Cumartesi saat  14:00 ile 16:00 saatlerinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Semaver Kumpanya’nın sunacağı “Masal Masal İçinde” oyunu sahnelenecek.

 

Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.

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