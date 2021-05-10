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TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile GZT Giresunspor Süper Lig'e yükseldi

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TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor da Süper Lig'e 'merhaba' dedi.
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile GZT Giresunspor Süper Lig'e yükseldi

TFF 1. Lig'de son haftada konuk olduğu Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, averajla şampiyon tamamladığı ligde Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Pa Dibba, Francis Ezeh ve Hasan Kılıç'ın golleriyle 3-0 üstün tamamlayan Adana Demirspor, ikinci yarıda Sinan Kurt'un golüyle farkı 4'e çıkardı. Menemenspor'da Simon Zenke'nin golüne rağmen Adana Demirspor müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

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