TFF başkanı: Galatasaray – Beşiktaş maçı seyircili oynanacak

Haber Global’den Sercan Dikme’ye konuşan Özdemir, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına karşı artan tedbirlerin ve kalabalık etkinliklerin iptal edilmeye başlamasının ardından 15 Mart’ta oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını, maçların ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Özdemir şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray – Beşiktaş derbisi ve Süper Lig’in diğer karşılaşmaları, ayrıca alt liglerdeki tüm maçlar he zamanki gibi oynanmaya devam edecek. Şu an ülkemizde bir kişide koronavirüsü görüldü, endişeye kapılacak durum yok. Sadece insanlarımız hijyenlerine dikkat etsinler yeter. Kulüplerimize de alınması gereken önlemlerle ilgili talimatlarımızı ulaştırdık.”