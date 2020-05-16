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TFF Başkanı Özdemir: Ligler şimdilik 12 Haziran'da, alternatiflere göre Temmuz ortasında bile başlayabiliriz

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TFF Başkanı Özdemir: Ligler şimdilik 12 Haziran'da, alternatiflere göre temmuz ortasında bile başlayabiliriz
TFF Başkanı Özdemir: Ligler şimdilik 12 Haziran'da, alternatiflere göre Temmuz ortasında bile başlayabiliriz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) Başkanı Nihat Özdemir, "Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Alternatiflere göre temmuz ortasında bile başlayabiliriz" dedi.

TFF Başkanı Özdemir, koronavirüsün ekonomideki ve futboldaki yansımalarını değerlendirdi. 

"Ligin başlaması bizim kendi başımıza aldığımız bir karar değil" ifadelerini kullanan Özdemir, Türkiye'nin Avrupa futbolundan kopmasının mümkün olmadığını belirtti. 

Özdemir, bütün çalışmaların UEFA ile danışarak gerçekleştirildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"55 ülkenin üye olduğu UEFA'nın biz de bir üyesiyiz. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı UEFA ile danışarak yapıyoruz. Ayrıca TFF'nin Başkanvekili Sayın Servet Yardımcı, aynı zamanda UEFA'nın yönetim kurulu üyesi. Birçok profesyonel arkadaşım da UEFA'nın çeşitli kurumlarında görev alıyorlar. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. UEFA'nın da görüşleri bizim için çok önemlidir. UEFA diyor ki bize; "Yapılabilirse, futbolcu ve insan sağlığı önde olmak üzere bu maçları oynayabilirseniz, temmuz sonuna kadar tamamlayın. Ben de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ağustos ayında oynayayım ve bunun finallerini ağustos ayı sonunda yapalım. Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve biz de her zaman bu ön planda tutuyoruz.

Bu bizi niye ilgilendiriyor? Çünkü ağustos ayı sonunda yapılacak olan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu bizim için önemli."

'11-12 kulüp sezonu tamamlamak istiyor'

"Süper Lig'de mücadele eden 11-12 kulüp lige başlamak ve sezonu tamamlamak istiyor. İptal edilen voleybolda ve basketbolda ise tam tersi bir durum söz konusu, oynamak istemediler. Süper Lig'de kalma endişesi olan kulüplerimiz ve teknik direktörlerimizin 'Oynamak istemiyoruz' şeklinde açıklamaları ve endişeleri var ancak bu açıklamalar bizi etkileyemez. Bir gazetede Spor Bakanlığımız tarafında hazırlanan "Süper Lig'in başlama tarihi ve yeri" ile ilgili bir haber yayınlandı, sayın bakanımıza sordum; 'Benim haberim yok' dedi.

Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz"

'7 tane üst, 3 de alt olmak üzere 10 senaryo hazırladık'

"İkinci taraf; Sayın Bakan Mehmet Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil'in de olduğu telekonferans yaptık. Acaba haziran ayında başlanabilir mi? Bütün bunları değerlendirdik ve 7 tane üst, 3 de alt olmak üzere 10 senaryo hazırladık. Sayın Bakan'ın da görüşü bu. Karar bir istişareyle alındı ama alternatiflerimiz var. Ben diyorum ki; Ligler şimdilik haziranda başlayacak. Benim alternatiflerime göre temmuz ayının ortasında da ben başlayabilirim. 12-13-14 Ağustos'ta da ben bu ligi tamamlayabilirim gibi elimde 10'a yakın senaryom mevcut.

Neye bakacağız? Türkiye'de kovid-19 olayı nasıl gidiyor? Çok şükür çok iyi gidiyor. Bırakın çok iyi gitmesini, bence dünyada bu işi en başaran ülke Türkiye'dir. Sağlık altyapı yatırımlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi, Bilim Kurulu'nun almış olduğu etkili kararlarla biz bu noktaya geldik. En iyi durumda olan ülkelerin başında çok Türkiye gelmektedir. Her gün daha iyiye doğru gidiyor."

'Temmuz ayındaki maçlarımızı seyircili oynayabiliriz'

"12 Haziran'a daha neredeyse 1 ay var. Ama elimizde alternatiflerimiz var. Dolayısıyla zaman yönünden bir sıkışıklığımız yok. Belki biz temmuz ayındaki maçlarımızı, şimdilik seyircisiz olmasına rağmen seyircili oynayabileceğiz, eğer her şey iyi giderse. Nasıl takımlarda önlemleri almışsak, stadyumda oturma düzeninden giriş çıkışların hepsinin planlamasını yaparak belki de maçlarımızı seyircili oynayacağız."

'beIN SPORTS ile 5 yıllık sözleşmemiz var'

"beIN SPORTS ile 5 yıllık sözleşmemiz var. 2 yıl daha devam edecek. Son 3 ay haricinde ödemelerde problem yok. Kendileriyle görüşüyoruz. Onlar da haklı olarak reklam gelirlerinin olmadığını söylüyorlar maçların olmadığın bu bölümde. Kendileriyle görüşüyoruz. Türkiye'ye çok büyük yatırım yaptılar. Bizim stratejik ortaklarımızdan biriler. Kendileriyle 2 yıl daha ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

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