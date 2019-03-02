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TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda gözler haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. TFF Başkanlığı için Servet Yardımcı'nın ismi ön plana çıkarken, kulislerden Aziz Yıldırım iddiası geldi.
TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu.

Haziran ayında yapılacak olağanüstü kongreye kadar TFF başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği açıklanırken, aday olacak isimlerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

 

Yeni Şafak'ın haberine göre, TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, Demirören'in istifasını değerlendirirken TFF başkan adaylığı için Aziz Yıldırım'ın isminin geçtiğini ifade etti.

Doğan aldığı istihbaratı şu sözlerle açıkladı:

"Kulislerde dolaşan iddia değil bu. Çok sağlam bir bilgi aldım. TFF başkanlığı için Sayın Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor. Bunu daha önce de söylemiştim ve yalanlanmadı. Aziz Yıldırım'a 'TFF başkanlığını düşünüyor musunuz?' diye sorulduğunda Yıldırım, 'Hayır teşekkür ederim' yanıtını vermişti. Haziran'daki seçimlerde bunu ayrıca konuşuruz."

'FENERBAHÇE ALEYHİNE BİR ŞEY GETİRİRLERSE İMZALAMAM' DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimi öncesinde yaptığı açıklamada, "Ben taraflıyım, Fenerbahçeliyim. Bana TFF başkanı da ol dediler, olmadım. TFF başkanı olsam, Fenerbahçe aleyhine bir şey getirseler önüme, imzalamam. Fenerbahçeliyim, tarafım ben" ifadelerini kullanmıştı.

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