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TFF binasına saldırının detayları ortaya çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan saldırının detayları ve ilk ifadeler ortaya çıktı.
TFF binasına saldırının detayları ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili detaylara ulaşıldı.

TFF’nin Riva’daki merkez binasına 1 Eylül’de düzenlenen silahlı saldırının ilk incelemelere göre yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı, saldırının binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantı odasının bulunduğu kata 5, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin odasına da bir merminin isabet ettiği, saldırı sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu kaydedildi.

18 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırının ardından gözaltına alınan zanlılardan Cüneyt U’nun ilk ifadesinde olayı gerçekleştirirken alkollü olduğunu, havaya ateş ettiğini ve kesinlikle hedef gözetmediğini, olayın bir talihsizlik ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüphelinin kendisini yakalayan polislere “Silahı yüzen evin arkasında bulunan sazlık alana attım” ifadesinin ise yalan olduğu ortaya çıktı. Polis gün boyu dalgıçlarında katıldığı arama çalışmalarında silahı bulamadı. Ancak daha sonra Cüneyt U’nun villasının içinde bulunan domates bahçesinde toprağa gömülü halde siyah bir beze sarılan iki adet tabanca ve 12 mermi ele geçirildi. Bu silahlardan birinin olayda kullanılan silah olduğu belirlendi. Silahların bulunduğu anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kasten yaralama ve benzeri 18 suçtan kaydının olduğu tespit edilen Cüneyt U’nun gümrük müşavirliği yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İKİ TABANCA LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Öte yandan saldırının ardından Cüneyt U’nun evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve hobi bahçesinde olayda kullanıldığı belirtilen 2 adet 9 mm silah ve 12 fişek bulundu. Şüpheli Cüneyt U.’nun evinde bulunan iki adet av tüfeği ile domates tarlasında bulunan iki tabanca başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheli Oğuzhan G. ise “Yüzen evde Cüneyt U. ile birlikte oturuyorduk. Ben bir ara dışarı çıktım. Geri döndüğümde Cüneyt abi bana kötü bir şey yaptığını söyleyerek otomobille oradan ayrılmamızı istedi. Birlikte onun evine geldik. Daha sonra kendisini yemek için merkeze bırakmamı istedi. Ben de onu bıraktım. Geri döndüm. Üzerimi değiştirip onun yanına gitmeye planlarken polisler geldi” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Cüneyt U. ve Oğuzhan G’nin ardından gözaltına alınan 3. şüpheli olan H.Ç’nin de olay sonrasında zanlılarla irtibata geçtiği belirlendi.

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