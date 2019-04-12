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TFF Fatih Terim'e 5 milyon 180 bin TL tazminat ödeyecek

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TFF Fatih Terim'e 5 milyon 180 bin TL tazminat ödeyecek
TFF Fatih Terim'e 5 milyon 180 bin TL tazminat ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fatih Terim arasındaki sözleşmenin feshi davasında ödenecek tazminat miktarıyla ilgili son noktayı Yargıtay kararını verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 5 milyon 180 bin TL'lik tazminat miktarını makul bularak kararı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fatih Terim'in geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kebapçı Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavganın ardından, teknik adamın pişmanlık duymadığı şeklinde basın açıklaması üzerine haklı fesihe dayanarak sözleşmesine son vermişti.

Terim'in tazminatı, Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayacağı açıklanmıştı.

Fatih Terim sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiğini belirterek 12 milyon 950 bin TL'lik alacak davası açmıştı. İstanbul İş Mahkemesi, Terim'in talebi üzerinden yüzde 40 indirim yaparak TFF'nin 7 milyon 770 bin TL ve yüzde 20 icra-inkar tazminatını olarak da 1 milyon 554 bin TL olmak üzere toplam 9 milyon 324 bin TL'nin teknik adama ödemesine karar vermişti.

TFF karara itiraz ederek davayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımış, 31. Hukuk Dairesi de Terim'in 12 milyon 950 bin TL üzerinden yüzde 60 indirim yaparak kalan 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden takibinin devamına karar vermiş, yüzde 20 icra inkar tazminatını ise reddetmişti.

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