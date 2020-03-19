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TFF ligleri 1 ay erteliyor

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri bir ay erteleme kararı aldığı belirtiliyor.
TFF ligleri 1 ay erteliyor

TFF İcra Kurulu; liglerin 1 ay ertelenmesi yönünde karar aldı.

Fanatik'in haberine göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştükten sonra açıklama yapacak.

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