TFF ligleri 1 ay erteliyor

TFF İcra Kurulu; liglerin 1 ay ertelenmesi yönünde karar aldı.
Fanatik'in haberine göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştükten sonra açıklama yapacak.
TFF İcra Kurulu; liglerin 1 ay ertelenmesi yönünde karar aldı.
Fanatik'in haberine göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştükten sonra açıklama yapacak.
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