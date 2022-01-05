TFF, maçlara giriş için ikinci aşısının üzerinden 180 gün geçenlere 3. aşı zorunluluğu getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, maçlara giriş şartıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"İki doz aşısını tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır."

Açıklamada, üçüncü aşısını yaptıran kişilerde 14 günlük bağışıklık süresinin aranmayacağının belirtildi.