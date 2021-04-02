TFF: Üç hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iki üst klasman hakem ile bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iki üst klasman hakem ile bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, iki üst klasman hakem ve bir üst klasman yardımcı hakemin 31 Mart 2021 ve 1 Nisan 2021'de yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadesine yer verildi.