TFF yabancı oyuncu kuralı hakkında son kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:

Buna göre;

• 2023-2024 Futbol Sezonu’nda Spor Toto Süper Lig’de Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesi’ne en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

• 2023-2024 Futbol Sezonu’nda Spor Toto 1. Lig’de Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesi’ne en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”