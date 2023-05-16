TFF yabancı oyuncu kuralı hakkında son kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:
Buna göre;
• 2023-2024 Futbol Sezonu’nda Spor Toto Süper Lig’de Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesi’ne en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.
• 2023-2024 Futbol Sezonu’nda Spor Toto 1. Lig’de Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesi’ne en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.
Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
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