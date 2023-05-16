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TFF yabancı oyuncu kuralı hakkında son kararını verdi

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Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon Süper Lig'de uygulanacak yabancı oyuncu kuralı hakkında kararını verdi.
TFF yabancı oyuncu kuralı hakkında son kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:

Buna göre;

• 2023-2024 Futbol Sezonu’nda Spor Toto Süper Lig’de Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesi’ne en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

• 2023-2024 Futbol Sezonu’nda Spor Toto 1. Lig’de Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesi’ne en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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