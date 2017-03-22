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TFF'de ana sponsorluk anlaşması

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TFF'de ana sponsorluk anlaşması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beyaz eşya üreticisi Arçelik arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine sahip TFF'nin her geçen gün yeni ve daha büyük sponsorlarla buluştuğunu söyledi.

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden Arçelik ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının Türkiye'ye daha büyük başarılar getireceğine inandığını belirten Demirören, "Türk futbol ailesi Türkiye'nin en güçlü ve en saygın ailelerinden biridir. Dünya markası Arçelik'in bu aileye katılması gücümüze güç katmıştır." dedi. 

Demirören, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takım'a başarılar dileyerek, "Futbolumuz, marka değeri arttıkça bir yere gelecektir. Artan marka değeri de dünya devi markaları futbolun içine katacaktır. Ardından futbolumuzun saygınlığı, kulüplerimizin saygınlığı daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

"Milli değerler bizi bir arada tutan harçtır"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da uzun bir aradan sonra futbolun içindeki bir etkinlikte yer aldığını kaydetti.

Sponsorluk anlaşmasının içinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Koç, milli takımı desteklemeyi, "Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, aynı hedefe heyecanla topyekun sarılabilmek." diye nitelendirdi.

A Milli Takımla umutlanıp sevince ve hüzne ortak olabilme duygularına bugün her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunun altını çizen Koç, şöyle konuştu:

"Toplumsal kutuplaşmanın, terör ve jeopolitik sorunlar kadar ülkemizin önündeki en büyük tehlikelerden birine dönüştüğünü üzülerek görüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, ortak değerlerimiz erozyona uğruyor. Sporun birleştirici taraflarını, centilmenliğini, birlik ve beraberliği perçinleyen yönlerini değil, hırsını, öfkesini, ayrıştırmasını konuşuyoruz. Spor da gün geçtikçe ülkemizde bizleri birleştiren değil, ayrıştıran duruma dönüşmüş durumda. Milli takım maçlarına dahi destekledikleri takımların formaları ile giden taraftarın ortak bir duyguyu paylaşmak yerine, kavga ettiklerini görmek beni derinden yaralıyor. O yüzden memleketimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak toplumsal bir işbirliğiyle bizleri birleştiren hedeflere odaklanarak, el ele omuz omuza çok fazla çalışmamız gereken dönemden geçiyoruz. Milli değerlerimiz tartışmasız bizleri bir arada tutan en önemli harcımızdır."

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