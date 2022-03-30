TFF’de İstifa Depremi! Başkan Vekili Mehmet Baykan’dan Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Kamuoyuna açıklama yapan Baykan, istifa gerekçesini de belirtti.

Merkez Hakem Kurulu’nun 13 Süper Lig hakemine görevden el çektirmesinin ilk depremi Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşandı. TFF’de Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Baykan, MHK ile yaşanan hakem skandalı nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Mehmet Baykan, MHK’nin aralarında FIFA hakemlerinin de yer aldığı bazı hakemleri klasman dışı bırakmasına ilişkin süreçten dolayı rahatsızlığını dile getirdi.

MHK’nin aldığı kararın, TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutunun hiç konuşulup tartışılamadan işleme konduğuna dikkat çeken Baykan, TFF Tahkim Kurulu’nun da bu kararı bozduğunu söyleyerek “Şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım. Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum” açıklamasını yaptı.