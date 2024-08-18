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TFF’den ortaya karışık açıklama

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün akşamki Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında olup bitenlerin değerlendirilip gerekli kararların ivedilikle alınacağını duyurdu.
TFF’den ortaya karışık açıklama

TFF’nin açıklaması şöyle:

* Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

* Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

* Bununla birlikte, misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

* Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

* Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.

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