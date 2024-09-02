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TGB: İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdik

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirdiğini duyurdu.
TGB: İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdik

Milli Savunma Bakanlığı, USS Wasp isimli Amerikan savaş gemisinin 1-5 Eylül tarihleri arasında İzmir Limanı’nı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi pazartesi İzmir Limanı’na demir atmıştı.

TGB üyeleri USS Wasp’ta görevli Amerikan askerinin başına çuval geçirdi.

İzmir Valiliği 15 TGB üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Orhan Bursalı’nın TGB’nin eylemini X’ten şöyle kutladı:

“Vatan Partisi Öncü Gençlik ve TGB’li aslanlar Amerikan Subayının kafasına çuvalı geçirdi!

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