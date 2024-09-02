TGB: İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdik

Milli Savunma Bakanlığı, USS Wasp isimli Amerikan savaş gemisinin 1-5 Eylül tarihleri arasında İzmir Limanı’nı ziyaret edeceğini duyurmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi pazartesi İzmir Limanı’na demir atmıştı.
TGB üyeleri USS Wasp’ta görevli Amerikan askerinin başına çuval geçirdi.
İzmir Valiliği 15 TGB üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Orhan Bursalı’nın TGB’nin eylemini X’ten şöyle kutladı:
“Vatan Partisi Öncü Gençlik ve TGB’li aslanlar Amerikan Subayının kafasına çuvalı geçirdi!
ABD'NİN EN BÜYÜK TAARRUZ GEMİSİ USS WASP'TA GÖREVLİ ABD ASKERLERİNE ÇUVAL GEÇİRDİK!— TGB (@genclikbirligi) September 2, 2024
Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez.
Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!
@USEmbassyTurkey… pic.twitter.com/Brzr6KZP8m
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