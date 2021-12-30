TGRT'den Tepki Çeken Yavru Vatan Haberi

Türkiye'deki TGRT TV Kanalının "Yavru Vatan Konforu" isimli haberi tepki topladı. Programa sosyal medyadan eleştiri yağdı

TGRT Haber'de Kıbrıs'ın kuzeyinde asgari ücretin 6 bin 90 lira olduğu, özel sektörün de 13'üncü maaş aldığı, ilaç ve gıdalarda KDV'nin sıfırlandığı şeklinde yanlış ifadeler kullanıldı

Haberde ayrıca "Bu hafta % 20-30'luk ucuzluk geliyor" ifadeleri de dikkat çekti.

TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel'in "Gitmesek de hellimini çok yemesek de Kıbrıs bizim sevdamız. Meğerse bizim yavru vatanda ciddi bir konfor varmış" ifadelerini kullanması ve acaba Lefkoşe, Magosa'ya mı yerleşsek" sözleri dikkat çekti