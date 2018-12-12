TGYD: Bakanlık,derneğin trafik güvenliği ile ilgili duruşunu kötüleyerek kendini aklamaya çalışmaktadır

10 Aralık 2018 tarihinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kaynaklı gerçeği yansıtmayan bir haberde Trafikte Güvenli Yaşam Derneğinin bakanlık bünyesinde sürdürmekte olduğu çalışmalara son vermesinin ardından çelişkili beyanatlar verdiği öne sürülmüştür.

Bakanlık bu argüman üzerinden derneğin trafik güvenliği ile ilgili duruşunu kötüleyerek kendini aklamaya çalışmaktadır. Girne-Lefkoşa yolu bakanlık bünyesinde çalışmaya başlamış uzman danışman grup tarafından sadece bir kez ziyaret edilmiştir.

Amacımız bazı duyarlı vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine metal bariyerlerin yanlış bir şekilde yükseltilmiş orta refüj üzerine çakılması yerine beton bordürlerin önüne çakılması ve böylelikle herhangi bir çarpışma anında ilk temasın bariyerlerle olmasını sağlamaktı. İlgili haberde iddia edildiğinin tersine, bu temel husus dışında danışman uzman grubun hiçbir bağlantısı olmayan bir projeye onaylayıcı bir rapor vermesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

Bakanlığın derneğimize böyle bir ithamda bulunmuş olmasını anlamamız mümkün değildir. Gelmiş geçmiş tüm KKTC yönetimlerinin trafik güvenliğini birincil öncelik yapmamalarından dolayı insanlarımız yollarımızda hayatlarını kaybetmeye ve ciddi yaralanmaya devam etmektedir. Trafik güvenliği sisteminin gerektirdiği eğitim, denetim, ve mühendislik unsurları amaca hizmet edecek şekilde oluşturulmadığından dolayı, sel felaketi ile gelen ölümler yollarımızda kol gezen ölüm biçimlerine çok üzücü bir örnek daha katmıştır. Kaldı ki, bir sel sırasında vatandaşını nasıl koruması gerektiğini bilmeyen genel bir devlet yönetimi anlayışı ile karşı karşıyayız.

Zaten derneğimizin üzerinde her zaman durduğu temel sorun, halkımıza hizmet edecek bir Trafik Güvenliği Sisteminin oluşturulması için ne bugünkü bakanlığın, ne de ondan öncekilerin çaba sarf etmiş olmasıdır. Dolayısı ile, Bakanlık yetkilileri KKTC yollarındaki trafik güvenliği ile ilgili sorumlulukların kendilerine düşen payı hakkında hesap vermekte çok zorlandıklarından olsa gerek argümanı doğru olmayan başka yönlere çekmektedirler.

Dernek olarak bu talihsiz muameleyi kınıyoruz. Bugünkü sorun ise sayın Tolga Atakan'ın 21 Mayıs'ta düzenlemiş olduğu basın toplantısında dediklerinin aksine, uzmanlarımız tarafından defalarca uyarılmasına rağmen trafik güvenliğini birincil öncelik yapmamasıdır.

Dernek uzmanlarımızın bakanlıktan çekilmesinin tek sebebi de budur. Sayın Atakan 12 Kasım tarihinde hem sözlü, hem de yazılı olarak bu durum hakkında detaylı şekilde bilgilendirilmiştir. Derneğimiz bakanlıktaki çalışmalarını neden sonlandırdığını ise 18 Kasım'da yayınladığı basın bildirisi ile halkımızla paylaşmıştır.

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği her zaman bilim ve etiğin ışığında özellikle trafik güvenliği ile ilgili ortaya konan doğruların destekçisidir, ama yanlışları da eleştirerek doğru yolu göstermeyi de meslek etiğinin bir parçası sayar. Ancak, toplumumuz 1974'ten beridir hak ettiği Trafik Güvenliği Sistemine kavuşmadığından dolayı trafikte ölümler ve ciddi yaralanmalar devam etmektedir.

Trafikte Güvenliği Yaşam Derneği devletin trafik güvenliği hususundaki büyük beceriksizlik ve vizyonsuzluğuna ortak olmayacaktır. Derneğimiz toplumumuz adına vermekte olduğu trafik güvenliği mücadelesini yılmadan sürdürmeye devam edecektir.