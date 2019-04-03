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TGYD: “Mağusa Devlet Hastanesi bölgesindeki yolun tek yöne çevrilmesi büyük yanlış”

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Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (TGYD) Gazimağusa Devlet hastanesi bölgesindeki “ölüm yolu” olarak nitelendirdiği yolun tek yöne çevrilmesinin büyük yanlış olduğunu ifade etti.
TGYD: “Mağusa Devlet Hastanesi bölgesindeki yolun tek yöne çevrilmesi büyük yanlış”

Dernekten yapılan açıklamada,  tek yönlü yolların  sürati artırdığı ve  seyahat süresini uzattığı, bu nedenle  birçok sürücünün tek yön uygulamasına uymayacağı belirtti

Açıklamada, yaklaşık altı ay önce Gazimağusa Belediyesi bünyesinde, Karayolları Dairesi de dahil ilgili tüm paydaşlarla birlikte teknik bir çalışma başlatıldığı ve trafik güvenliğini birincil öncelik olarak öngören kapsamlı bir çözüm üretildiği ifade edilerek, “Bu çözüm yaklaşımı, yolun sanayi bölgesinin bitiminden başlayarak hastaneye kadar olan tehlikeli virajın bulunduğu bölümün trafiğe kapatılmasını ve ayrıca yolun eski Mağusa-Lefkoşa yolu ile kesiştiği noktada bir çember inşa edilmesini içermekteydi” denildi.

Açıklamada, bu hazırlanmış projeyi değerlendirmek yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının komsiyona tek yön kararı aldırtarak  büyük bir yanlışı uygulamaya koyduğu ifade edildi

Açıklamada, “yapılması gerekenin; Gazimağusa Belediyesi bünyesinde trafik güvenliğini birincil öncelik yaparak geliştirilmiş projenin kademeli olarak uygulanması olduğu” görüşü ifade edildi.

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