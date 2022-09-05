Thalassaemia Derneği Basın Açıklaması yaptı

Defalarca Sağlık Bakanı’na ve yetkililerine bu sorunlar yazılı ve sözlü dile getirdik, fakat hiçbir olumlu yada olumsuz cevap alamadık.

Ülkede aktif olarak tedavi alan 150 hasta olarak sorunlarımızın çözülemeyecek sorunlar olduğuna inanmıyoruz. Hepimizin tek isdeği kaliteli ve huzurlu bir şekilde tedavi almaktır.

ne acıdır ki sesimizi siz basın mensuplarından başkası duymamıştır.

6 Eylül 2022 (Yarın) Saat:09:45 de KKTC Sağlık Bakanlığı Binasını önünde sorunlarımızı dile getirmek amacı ile bir basın açıklaması yapacağız.

Hepinizi Basın Açıklamamızı izlemek için sizleri davet ediyoruz.