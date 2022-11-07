Thalassaemia Derneği, Çalışma Bakanlığı Önünde Açıklama Yaptı

Thalassaemia Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Dernek Başkanı Çiğdem Beşevlerli, engelli istihdamının 16 yıldır yapılmadığını ve bunun endişesi içerisinde olduklarını belirtti.

Beşevlerli, “ülkede engelli bireylerin engelsiz bireyler kadar kaliteli işleyebileceği kanaatindeyiz. Bizlerin sizin sağlıklı birey olduğu için istihdam yaptığınız kişilerden tek farkımız bize vereceğiniz bu şansı daha iyi değerlendireceğimizdir” dedi.

Maaşlarının yetersiz ve tedavilerinin masraflı olduğunu belirten Beşevlerl, devletin verdiği sosyal yardımla aile geçindirmeye çalıştıklarını anlattı.

Beşevlerli, empati yapılmasını ve hükümet yetkililerin kendileri ile iletişime geçmesini istedi.

Hümüket yetkililerine “sesimizi duyun” çağrısı yapan Beşevlerli, 10 kişinin istihdam beklediğini ve bunun devlete külfet olacak bir rakam olmayacağını söyledi.

Dernek As Başkanı Ahmet Varoğlu da, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın çalıştırlmasını istedi.