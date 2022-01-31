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Thalassaemia Derneği, derneğe katkılardan dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi takdim etti

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Thalassaemia Derneği, derneğe katkılardan dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi takdim etti.
Thalassaemia Derneği, derneğe katkılardan dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi takdim etti

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Asbaşkanı Ahmet Varoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertunç Tuncel, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in yanında Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan da yer aldı.

Thalassaemia Derneği’ne desteklerinden dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi takdim edilen ziyarette, kan bağışının önemine değinildi ve bundan sonrası için yapılacak iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, ziyarette yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Turkcell’in özellikle kan bağışının artırılması konusunda her zaman yanlarında olduğunu” söyledi. Beşevlerli, “Teknoloji ve iletişim anlamında da Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğini hissetmelerinin kendilerini memnun ettiğini” belirterek, ileriki dönemde iş birliğine devam etmek istediklerini vurguladı. 

Thalassaemia Derneği’nin “mobil aidat” servisini de Kuzey Kıbrıs Turkcell ile devreye aldıklarını bildiren Beşevlerli, dernek için mobil aidatın önemine değinerek, aylık 10 TL için TAL10, 20 TL için TAL20, 30 TL için de TAL30 yazıp 4271’e SMS atılması için halka çağrıda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de, “Sağlık anlamında özellikle bu dönemde daha da hassas olduklarını ve ucunda sağlıkla birleşen projelere destek olmaktan mutluluk duyduklarını” söyledi. Küçüközdemir, derneğe desteklerinin devam edeceğini de kaydetti.

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