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Thalassaemia Derneği Merkezlerinin Tadil Edilmesini İstedi

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Thalassaemia Derneği Merkezlerinin Tadil Edilmesini İstedi
Thalassaemia Derneği Merkezlerinin Tadil Edilmesini İstedi

 Thalassaemia Derneği, dernek merkez binasının acilen tadil edilmesini istedi.
Konuyla ilgili Thalassaemia Derneği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada 15 ocak 1978 yılında kurulan ve 42 senedir hizmet veren derneğe ait binaya kimsenin sahip çıkmadığını belirtildi.

150 hastaya hizmet veren, kan bankasına ev sahipliği yapan, DNA ve taşıyıcılık testlerinin yapıldığı laboratuvarın bulunduğu merkezin yıkılma aşamasına geldiği, tüm odaların küf rutubet ve pislik içinde olduğu belirtilen açıklamada

“kan alınan kan takılan hemşire istasyonun bulunduğu salonun ve sekreterlerin odasının tavanı parça parça düşüyor, doktor odasının tavanı su akıtıyor, laboratuvar ve kan bankasının tavanları çökmüş durumda ve gerekli tıbbı malzeme ile araç ve gereçleri kan aldığımız yatak odalarında muhafaza ediliyor” dendi.
Açıklama şöyle devam etti:

“Derneğin toplantı yapılan salonunun duvarları tamamen nem ve rutubet yüzünden küf tutmuş bakteri ürüyor.

Defalarca bu sıkıntılarımızı Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililere resmi ziyaret ve yazılı olarak defalarca bildirdik ama kimse bir şey yapmıyor. Kan verilen, kan alınan, hayati önem taşıyan testlerin yapıldığı  bir merkezin bu durumda olması ne kadar etiktir ne kadar sağlıklıdır soruyoruz”.

Merkezin acilen tadil edilmesi istenen açıklamada “Ayrıca biz aylardır kan ilaç sıkıntısı yaşıyoruz tarihi geçmiş tıbbi malzeme kullandığımız oldu mücadele ettik oldu yada olmadı ama bizi göz ardı etmeyin bizi yok yada hiç saymayın sesimize ses verin” denildi.
 

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