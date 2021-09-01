Thalassaemia Derneği'nde yeni başkan Çiğdem Beşevlerli

BASIN AÇIKLAMASI
Konu: Thalassaemia Derneği 27. Olağan Genel Kurulu hk.
Thalassemia Derneği olarak 28/08/2021 tarihinde düzenlediğimiz 27. Olağan Genel Kurulumuz yeni dönem için yetkili organlarını belirlemiştir. Belirlenen yetkili organlar içerisinde, ilk toplantısını yapan Thalassaemia Derneği Yönetim Kurulu kendi içerisindeki görev dağılımlarını aşağıdaki şekilde kararlaştırmıştır:
Başkan: Çiğdem Beşevlerli
Asbaşkan: Ahmet Varoğlu
Genel Sekreter: Suziye Balkay
Veznedar: Mustafa Tuncel
Asil Üye: Arif Özsaitoğlu
Asil Üye: Gülcan Koruçam
Asil Üye: Nadire Ak
Asil Üye: Selma Orhon
Asil Üye: Sertunç Tuncel
Yedek Üye: Derya Güven
Yedek Üye: Fatma Sürer
27. Olağan Genel Kurulumuzda belirlenen derneğimizin diğer yetkili organları ve üyeleri aşağıdaki gibidir:
Denetim Kurulu
Asil Üye: Ahmet Yeşilpınar
Asil Üye: Dilek Çağlar
Asil Üye: Halit Güneşel
Yedek Üye: Ilgın Malyalı
Disiplin Kurulu:
Asil Üye: Edip Barbaros
Asil Üye: Neşe Akşit Güneşel
Asil Üye: Şohret Özsayar
Yedek Üye: Mahmut Beşevlerli
Camiamız için hayırlı olması diler, yeni oluşan yetkili organlara görevlerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygı ile duyrulur.
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