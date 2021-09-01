  • BIST 1.477,200
  • Altın 483,28
  • Dolar 8,3000
  • Euro 9,7700
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Thalassaemia Derneği'nde yeni başkan Çiğdem Beşevlerli

» »
Belirlenen yetkili organlar içerisinde, ilk toplantısını yapan Thalassaemia Derneği Yönetim Kurulu kendi içerisindeki görev dağılımlarını aşağıdaki şekilde kararlaştırmıştır.
Thalassaemia Derneği'nde yeni başkan Çiğdem Beşevlerli

BASIN AÇIKLAMASI

 

Konu: Thalassaemia Derneği 27. Olağan Genel Kurulu hk.

 

Thalassemia Derneği olarak 28/08/2021 tarihinde düzenlediğimiz 27. Olağan Genel Kurulumuz yeni dönem için yetkili organlarını belirlemiştir. Belirlenen yetkili organlar içerisinde, ilk toplantısını yapan Thalassaemia Derneği Yönetim Kurulu kendi içerisindeki görev dağılımlarını aşağıdaki şekilde kararlaştırmıştır:

 

Başkan: Çiğdem Beşevlerli

Asbaşkan: Ahmet Varoğlu

Genel Sekreter: Suziye Balkay

Veznedar: Mustafa Tuncel

Asil Üye: Arif Özsaitoğlu

Asil Üye: Gülcan Koruçam

Asil Üye: Nadire Ak

Asil Üye: Selma Orhon

Asil Üye: Sertunç Tuncel

Yedek Üye: Derya Güven

Yedek Üye: Fatma Sürer

 

27. Olağan Genel Kurulumuzda belirlenen derneğimizin diğer yetkili organları ve üyeleri aşağıdaki gibidir:

 

Denetim Kurulu

Asil Üye: Ahmet Yeşilpınar

Asil Üye: Dilek Çağlar

Asil Üye: Halit Güneşel

Yedek Üye: Ilgın Malyalı

 

Disiplin Kurulu:

Asil Üye: Edip Barbaros

Asil Üye: Neşe Akşit Güneşel

Asil Üye: Şohret Özsayar

Yedek Üye: Mahmut Beşevlerli

 

Camiamız için hayırlı olması diler, yeni oluşan yetkili organlara görevlerinde başarılar dileriz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyrulur.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa Kale Lions Kulübü, sahil temizliği yaptı01 Eylül 2021 Çarşamba 09:45
  • “Barış İçin Kulaç At” etkinliği gerçekleştiriliyor01 Eylül 2021 Çarşamba 09:41
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor01 Eylül 2021 Çarşamba 09:08
  • Aşısız kişiler bugünden itibaren test ücretlerini kendileri karşılayacak01 Eylül 2021 Çarşamba 08:55
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?01 Eylül 2021 Çarşamba 08:48
  • Taner Ulutaş yazdı... Yani siz bunun adına demokrasi mi diyorsunuz?01 Eylül 2021 Çarşamba 08:33
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (1 Eylül 2021)01 Eylül 2021 Çarşamba 08:29
  • Barış, herkesin haklı ve meşru talebidir!31 Ağustos 2021 Salı 22:13
  • Belediyelerde koronavirüs testi yapılmayacak31 Ağustos 2021 Salı 21:37
  • 14 yaşındaki Zehra Saygılı bulundu!31 Ağustos 2021 Salı 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti