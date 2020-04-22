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Thalassaemia Derneğinden Açıklama

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Thalassaemia Derneğinden Açıklama
Thalassaemia Derneğinden Açıklama

Thalassaemia Derneği, sosyal medyada, bir şahıs tarafından Thalassaemia Merkezi’nde  özveriyle görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına karşı haksız ve yersiz  karalamaya kampanyası başlatıldığını belirterek, kınadı

Dernek, pandemi günlerinde de doktor, hemşire ve yöneticilerin  hastaların tedavisi ve kan ihtiyacının giderilmesi yönünde özveri ile çalıştığını vurgulayarak, kişisel bazda yapıldığını belirttiği  karalama kampanyasına yanıt verdi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

“Son günlerde, bir talasemili şahıs tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlar sonucu Thalassaemia Derneği olarak bir basın açıklaması yapma gereği oluşmuştur. Bu şahsın, bu zor dönemde, büyük özveri ile gece-gündüz demeden çalışan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza karşı haksız ve yersiz bir karalama kampanyası başlattığını esefle gözlemlemekteyiz.

Thalassaemia Derneği olarak bu şahsın başlatmış olduğu karalama kampanyasını kınıyor ve bu görüşlerin kesinlikle derneğimizin görüşleri olmadığını belirtmek istiyoruz.

Thalassaemia Merkezi’nde görevli olarak bulunan doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız her zaman olduğu gibi salgın zamanında da tedavilerin devamlılığını sağlamak için özveri ile görevlerini aksatmadan sürdürmektedirler. Thalassaemia Derneği, Kovid-19 salgını ülkemizde başladığı günden itibaren merkezimizde görevli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, Sağlık Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile istişare halinde, kan eksikliğinin giderilmesi ve merkezimize kan transfüzyonu nedeniyle gelen üyelerimiz için gerekli önlemlerin alınması kapsamında çalışmalar yapmış, yapmaya da devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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