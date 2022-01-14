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Thalassaemia Derneği'nin 44’üncü Kuruluş Yıl Dönümü

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Dernek Başkanı Beşevlerli, Uzun Süredir Ülkede Görülmeyen Talasemili Doğumların Son Zamanlarda Tekrardan Başladığına Dikkat Çekti
Thalassaemia Derneği'nin 44’üncü Kuruluş Yıl Dönümü

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, son zamanlarda, uzun süredir ülkede görülmeyen talasemili doğumların tekrardan başladığına dikkat çekti. 


Thalassaemia Derneği’nin 44’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Dernek Başkanı Beşevlerli, zamanında Aile Yasası’nın geçmesi ve talasemi testlerinin zorunlu hale getirilmesi sonucunda 2001’den beri hiç talasemili doğum olmadığını ve ülkenin bu konuda örnek alacak bir konuma geldiği, ancak yeni talasemili doğumlarla, topluma tekrardan hatırlatma yapma ihtiyacı doğduğunu kaydetti.


Beşevlerli, Sağlık Bakanlığı ve yetkili tüm paydaşlar ile bu konuyu görüşüp, bu konuda nasıl bir yol izleneceğini kararlaştırma konusunda yeni adımlar atacaklarını bildirdi.

 


“TALASEMİLİLERİN TEMEL TEDAVİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI VE TALASEMİLİ DOĞUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ”


Beşevlerli, derneğin 15 Ocak 1978 tarihinde, Talasemililerin tedavi gereksinimlerini karşılamak ve talaseminin ne olduğunu topluma duyurmak amacı ile kurulduğunu, talasemililerin temel tedavi ihtiyaçlarının karşılanması ve talasemili doğumların önüne geçilmesi için ciddi mücadeleler verdiğini ve halen vermeye devam ettiğini belirtti.


Talasemililerin en önemli problemlerinden biri olan kan eksiliğinin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi’nin kan ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadığının altını çizen Beşevlerli, bu birimin yanında kan toplanmasına destek veren Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kan Bankası ve kan bağışçılarına destekleri için teşekkürlerini iletti.


Beşevlerli, diğer bir sıkıntı olan ilaç tedariği için de yetkililerle çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.


Beşevlerli, “Kuruluş yıldönümümüz vesilesi ile camiaya katkı koyan başta üyelerimiz olmak üzere, herkese çok teşekkür ederiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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