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"Thalassaemialılar ciddi anlamda mağdurdurlar"

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"Genelde tüm Engelliler özelde Thalassaemialı üyelermiz yıllardır umutla istihdam beklentisi içerisindedir , hemen hergün üyelermiz derneği arayarak bu beklentilerini dile getirmektedirler."
"Thalassaemialılar ciddi anlamda mağdurdurlar"

İşte açıklama;

1993 Yılında yürürlüğe giren ve Engellilerin istihdamlarını ve çalışamayacak olan kişilerin bunu  sağlık kurulu raporuyla belgelemesiyle Nakdi yardımlar vermeyi amaçlayan 64/1993 sayılı Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasasının öngördüğü 6 maddenin 4 fıkrası gereği  “ Özel sektör ve kamu sektöründe işverenler,  Çalışma Dairelerine kayıt yaptırarak iş talebinde bulunan  ve meslek, beden ve zihin durumlarına göre işyerlerine sevk edilecek olan engellilerden, işyerlerinde  istihdam ettikleri her tam yirmi beş kişiye karşılık bir engelli çalıştırmakla yükümlüdürler.”  Hükmüne rağmen  2006 yılından beridir uygulanmıyor .

Genelde tüm Engelliler özelde Thalassaemialı üyelerimiz yıllardır umutla istihdam beklentisi içerisindedir , hemen her gün üyelerimiz derneği arayarak bu beklentilerini dile getirmektedirler.

15 yıl içerisinde işsiz kalan bunca sektör çalışanları ve kurultay delegelerinin istihdamlarını görmekteyiz ancak yasada çok açıkça zorunlu olmasına  rağmen tek bir Thalassaemialı istihdamı yapılmamış ,ayrıca  engellilerin barem ,terfi ve emeklilikleri için hiçbir düzenlemeye gidilmemiştir.

Sağlık sorunu yaşayan her gün ilaç ve tedavi masrafları olan Thalassaemialılar ciddi anlamda mağdurdurlar.

2006 yılından itibaren görevde bulunan 8 Çalışma Bakanlarımıza İstihdamla ilgili talebimizi  iletip yasanın uygulanmasını talep ettik ancak ne yazık ki hep “Bütce Yok”  cevabını aldık.  Yıllardır bu yönde hiçbir karar alınmamış ve gündeme bile getirilmemiştir.

 

Artık yeter ! Neyi bekliyorsunuz ? neden yasayı uygulamıyorsunuz ? bunu engellilere açıklayınız.  Engelliler sizinle görüşemiyor , dernekler görüşüyor sözler veriliyor ancak sonuç alamıyor .

Thalassemialı arkadaşlarmızdan halen istihdam edilmeyi bekleyen kişilerin  bekleyecek ve dayanacak güçü kalmamıştır . Bazı üyelerimiz sırf işsiz diye yuva kuramamaktadırlar. Devlet ve Özel sektör yasayı uygulayıncaya kadar birçok arkadaşımızın yaşlanması yanında bütün şevk ve ümitleri de kırılmıştır.

 

Acil olarak yasanın uygulanarak iş bekleyen Thalassaemialıların  işe alınmasını talep etmekteyiz . Sakın bütçeye bu yönde ödenek ayrılmadığını bize söylemeyiniz bu konu yeteri kadar ihmal edilmiştir , görevde bulunan çalışma Bakanımızı ve Bakanlar Kurulunu  bu yönde karar üretmesini beklemekteyiz .

 

Ahmet Varoğlu

 Başkan

 

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