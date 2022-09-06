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Thalasseamia Derneği ve Bakan Gürçağ thalasseamia hastalarının sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı

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Thalasseamia Derneği ve Bakan Gürçağ thalasseamia hastalarının sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı
Thalasseamia Derneği ve Bakan Gürçağ thalasseamia hastalarının sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı

Thalassaemia Derneği’nden bir heyet sorunlarını dile getirmek için Sağlık Bakanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı; Bakanlık önüne çıkan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ da sorunların çözümüne yönelik attıkları adımları anlattı.

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevler, thalassaemia hastalarının özellikle son 5 ayda ciddi sıkıntılar yaşadığını aktardı ve Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesini istedi.

Tedavi gördükleri, kan aldıkları binalarının ciddi bir tadilata ihtiyaç duyduğunu kaydeden Beşevler, bu konuda Gürçağ’ın kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Thalassaemianın düzenli ilaç gerektiren bir hastalık olduğunu dile getiren Beşevler, uzun zamandır ilaç ve serum sıkıntısı çektiklerini belirtti, ilaç temini için ihalelerin zamanında, eksiksiz ve yeterli bütçe ayrılarak açılmasını, ilaçlarının kendilerine zamanında ulaştırılmasını istediklerini kaydetti.

Ülkede kan bağışının yeterli düzeyde olmadığını dile getiren Beşevler, bu genel sıkıntıdan ciddi boyutta etkilendiklerini, sıkıntılar yaşadıklarını belirtti; Thalasseamia hastaları için kurulan kan bağış birimine gerekli önemin verilmesini, kan bağış kampanyaları ve bu hususta bilinçlendirme çalışmları yapılmasını talep etti.

Beşevler herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti ve bir gün herkesin kana ihtiyacı olabileceğini unutmamasını da istedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ da Thalassaemia Merkezi’nin eski bir bina olduğunu, tadilata ihtiyaç duyduğunu belirtti, gerekli ön çalışma için adım atıldığını ve tadilatın kış gelmeden tamamlanacağını söyledi.

Gürçağ ilaç sıkıntısıyla ilgili olarak ise, dün gerekli telefon görüşmelerini yaptıklarını ve sorunun çözüldüğünü söyledi.

Sadece düzenli kan alması gereken thalasseamia hastalarının değil, çeşitli sebeplerle diğer ihtiyaç duyan kişilerin de kan tedariki konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Gürçağ, insanların gönüllü kan bağışı yapmasının düzenlenecek kampanyalar, etkinlikler ve kamu spotu gibi çalışmalarıyla sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Gürçağ, kan vermek için Thalasseamia Merkezine giden kişilerin daha konforlu ve rahat ortamda kan bağışlayabilmesi için 2 adet kan bağış koltuğunun temin edildiğini de söyledi.

2001 yılında KKTC’de thalasseamia hastası çocukların doğmasının önüne geçildiğini hatırlatan Gürçağ, son yıllarda birkaç thalasseamia hastası çocuğun ülkede var olduğunu gözlemlediklerini, bunların yurt dışında evlenip KKTC’ye gelen çiftlerin bebeklerinde gözlemlendiğini anlattı.

Gürçağ, HPLC sistemiyle çalışılan testlerin, son derece hassas ve muhtemel bir thalasseamia taşıyıcısının kaçırılmamasına imkân kıldığını da anlattı ve HPLC sistemiyle çalışılan bir cihazın Türkiye tarafından KKTC’ye hibe edileceğini, cihazın kısa zaman içerisinde laboratuvarda kurulacağını söyledi.

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