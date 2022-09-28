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"Thalassemi bebek doğumları görmek bizi üzüyor"

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Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği ile Thalassemia Derneği ortaklaşa çalıştay düzenledi.
"Thalassemi bebek doğumları görmek bizi üzüyor"

“Unutulan Genetik Miras (!) Thalassemi” başlığıyla bugün YDÜ İrfan Günsel Kongre ve Sergi salonunda başlayan çalıştayın açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan da birer konuşma yaptı.

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers ve Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin de katıldığı çalıştayda son yıllarda yaşanan thalassemialı bebek doğumlarını önlemek için güncel tanıda atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

Çalıştayda değişen toplum yapısı ile birlikte gözlenen farklı thalassemi mutasyonları ve artan ortak hücre anemili hasta popülasyonundaki artışın önlenmesi için ne gibi klinik önlemler alınması gerektiği ve yurt dışından eğitim, ikamet, çalışma gibi maksatlarla ülkeye gelen kişilerden muhaceret gereği istenen sağlık raporlarında taşıyıcılık testinin de zorunlu hale getirilmesi için yeterli laboratuvar alt yapısının olup olmadığı ele alınacak.

Çalıştayda, konu hakkında önemli çalışmaları olan eski sağlık bakanı Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Nuray Yeşiladalı oturum başkanlığı yapacak.


CUMHURBAŞKANI TATAR: HALKI BİLİNÇLENDİRİP YOL GÖSTERENLERE TEŞEKKÜRLER

Etkinliğin açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, thallaseminin herkesin önlem alması gereken bir durum olduğuna işaret etti.

Verilen mücadeleye katkı koyanları tebrik eden Tatar, thallasemi vakalarının yeniden görülmesini üzüntüyle izlediklerini dile getirdi.

Sosyal koşulların da değiştiğini kaydeden Tatar, evlilik dışı çocuk rakamlarının arttığını, bu bağlamda evlilik öncesi yapılan thallasemi taşıyıcılık testlerinin, evlilik dışı çocuk yapan kişilerce de yaptırılması gerektiğini söyledi.

Thallasemi konusunda halkı bilinçlendirip yol gösterenlere teşekkür eden Tatar, thallasemi vakalarının yeniden sıfırlanmasını diledi.

SAĞLIK BAKANI ALTUĞRA: ÖNLENEBİLİR GENETİK BİR HASTALIK

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da etkinlikte yaptığı konuşmada, thallaseminin önlenebilir genetik bir hastalık olduğuna işaret etti. Şu anda hastanedeki merkezde tedavi gören 225 hasta olduğunu dile getiren Altuğra, yapılan yasal değişikliklerle test zorunluluğu getirilmesi sonucu KKTC’nin yeni vakaları sıfırlayarak tarihe geçtiğini dile getirdi.

Ancak son yıllarda, değişen nüfus yapısıyla, hastalığın yeniden görülmeye başladığını belirten Altuğra, şu anda hastanedeki cihazların modernize edilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Altuğra, thallasemi konusunda yapılan çalışmalara katkı koyanlara teşekkür etti.

TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI GÜRKUT: MÜCADELEYİ BIRAKMAMALIYIZ

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut da yaptığı açılış konuşmasında, ülke tarihinin sağlık alanında başarıları da içerdiğini kaydetti, küresel bir sorun olan thallasemi konusunda KKTC’nin örnek gösterilecek bir noktada olduğunu dile getirdi.

Aile yasasında yapılan değişiklikle yapılmaya başlayan tarama testlerinin devrim niteliğinde olduğunu ifade eden Gürkut, öte yandan globalleşen dünya ve göçle ülkedeki genetik havuzun çeşitlendiğini ifade etti.

“O yüzden mücadeleyi bırakmamalıyız” diyen Gürkut, vatandaş olmayanların da test yaptırması gerektiğini anlattı.

THALASSAEMİA DERNEĞİ BAŞKANI BEŞEVLERLİ: THALLASEMİLİ BEBEK DOĞUMLARINI GÖRMEK BİZİ ÜZÜYOR

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli de yaptığı konuşmada, yapılan çalışmanın thallasemili bir birey olarak kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi. Yeniden thallasemili bebek doğumları görmenin kendilerini üzdüğünü ifade eden Beşevlerli, bu durumun önüne geçilebileceğine inanç belirtti.

İNSAN VE KLİNİK GENETİK DERNEĞİ BAŞKANI ERGÖREN: SORUN DAHA DA BÜYÜMEDEN SONLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLEDİK

Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de konuşmasında, ülkedeki thallasemiyle mücadele geçmişi hakkında bilgi verdi.

Son yıllarda yeniden thallasemili bebekler doğmaya başladığını dile getiren Ergören, sorun daha da büyümeden sonlandırmak için bu çalıştayı düzenlediklerini anlattı.

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