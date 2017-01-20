 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.067
  • Altın 146,720
  • Dolar 3,7908
  • Euro 4,0477
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA200 Bin TL talihlisi ikramiyesini aldı

The Beatles grubundan Paul McCartney, Sony'ye dava açtı

»
The Beatles grubundan Paul McCartney, Sony'ye dava açtı
McCartney, The Beatles'ın hayatta kalan iki üyesinden biri

Efsanevi The Beatles grubunun hayatta kalan iki üyesinden biri olan Paul McCartney, şarkılarının telif hakları için Sony Müzik’e dava açtı.

New York Federal Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında, yayıncı kuruluşun, Paul McCartney ve John Lennon’ın 1962 ve 1971 yılları arasında bestelenen şarkılarının telif haklarına bağlı kalmadığı iddiası yer alıyor.

Davaya konu olan şarkılar arasında “Yesterday,” “Hey Jude,” “Let It Be,” “Love Me Do,” “P.S. I Love You,” “Thank You Girl,” “Bad to Me,” “I Want to Hold Your Hand” ve “All You Need Is Love” gibi Beatles’ın en ünlü eserleri var.

20170119113229_beatles2k71kqvvuze-ykbzkh1zkva.jpg

McCartney, John Lennon'la birlikte yazdığı şarkıların haklarını 1960'larda çeşitli yayıncılara devretmişti. 1980'lerde Michael Jackson, şarkıların hakkını satın almıştı. Daha sonra Sony/ATV'nin hisselerinin bir bölümünü de satın alan Jackson’ın ölümünün ardından hisseleri 750 milyon dolara şirkete geri satılmıştı.

Şarkıların haklarının 2018'de yeniden McCartney'e geçmesi beklense de McCartney, şirketle pek çok kez temas kurmaya çalışmasına rağmen bunun gerçekleşeceğine dair bir doğrulama alamadığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Duran Duran grubu da Sony/ATV'ye karşı benzer bir hukuk mücadelesi yürütmüş ancak davayı kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yanmış haldeki aracında ölü olarak bulundu...20 Ocak 2017 Cuma 10:52
  • Şakadan anlamak zeka gerektiriyor19 Ocak 2017 Perşembe 18:10
  • 17 lise 22 grup final heyecanı yaşayacak19 Ocak 2017 Perşembe 17:07
  • TYHA tarafından “2017 Yılının En İyi Marinası” seçildi19 Ocak 2017 Perşembe 16:26
  • Yarıyıl tatilini keyifli geçirmenin 10 yolu!19 Ocak 2017 Perşembe 11:27
  • 2016’da sıcaklık rekoru kırıldı19 Ocak 2017 Perşembe 09:26
  • Evliliği bitiren 10 sebep18 Ocak 2017 Çarşamba 17:29
  • Fatma Girik’ten haber var!18 Ocak 2017 Çarşamba 17:27
  • Yeni doğum yapan Gülşen, sütü artsın diye bakın ne yaptı!18 Ocak 2017 Çarşamba 10:49
  • Dünyanın en yaşlı dişi gorili Colo, 60 yaşında öldü...18 Ocak 2017 Çarşamba 10:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti