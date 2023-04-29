The Economist’ten ayrıntılı Türkiye seçimi analizi: Otoriterleşme ya da köklü değişim

İngiliz haber ve ekonomi dergisi The Economist, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimleri ayrıntılı olarak ele aldığı bir analiz yayınladı.

VOA Türkçe'nin aktardığı habere göre, The Economist'in ayrıntılı araştırma, analiz ve raporlama yapan istihbarat birimi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye seçimlerinin olası sonuçları ve bu sonuçların iç de dış politikaya olası etkileri irdelendi.

Dergi Nisan ayı içinde hazırladığı dokuz sayfalık raporunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ya kıl payı ya da sonuca itiraz ederek kazanabileceği; AKP'ninse meclisteki çoğunluğunu kaybedeceği öngörüsünde bulundu.

Raporda seçimlerin, ülkenin gittikçe otoriterleşen yolda devam edip etmeyeceğini ya da rotasını köklü bir şekilde değiştirip değiştirmeyeceğini belirleyeceği yorumu yapıldı.

‘ERDOĞAN KAZANIRSA ENFLASYON YÜKSEK KALIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda kalmaya devam etmesi halinde, enflasyonun yüksek olmaya devam edeceği; ülkenin yatırımcılar açısından çekiciliğinin kısıtlı olmaya devam edeceği; Türkiye'nin Avrupa ve ABD'den uzaklaşmayı sürdüreceği kaydedildi.

Economist dergisi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda kamuoyu anketlerinde önde olduğuna; 20 yıllık iktidarın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenilme riskinin yüksek olduğuna da dikkat çekti.

Raporda seçimi muhalefetin kazanmasının Türkiye için önemli değişiklikleri beraberinde getireceği belirtildi.

Muhalefetin kazanması halinde otokratik cumhurbaşkanlığı sistemini kaldırıp ekonomide geleneksel politikalara dönüşü sağlayacağı ve Türkiye'nin NATO gibi Batılı kurumlarla ilişkilerini yeniden inşa etmeyi amaçlayacağını belirten dergi raporunda, “Sandıkta başarılı olsalar bile Türkiye için yeni vizyonunu uygulaması kolay olmayacak” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİM ÇEKİŞMELİ GEÇECEK'

The Economist seçimin çekişmeli geçeceğini, kararsız seçmen oranının yüzde 13 civarında olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir görevde olmasının getirdiği avantajlardan, kamu kaynakları ve kurumları üzerindeki kontrolünden, medya ve seçim yetkilileri üzerindeki etkisinden yararlanacağı ifade edildi.

Türkiye'de seçimden sonra meclis çoğunluğunu kaybetse bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimini devam ettirmesinin elindeki gücü korumasını sağlayacağı belirtildi. Türkiye'de parlamenter sistem 2018 yılında değiştiği için, Erdoğan'ın kabinesini oluşturmak için meclis onayına ihtiyaç duymayacağı ya da yasamadan güçlü bir denetleme ile karşı karşıya kalmayacağı kaydedildi.

DIŞ POLİTİKADA İKİ SENARYO

The Economist, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Rusya ile derinleşen ilişkilerin, Rusya'dan S-400 sisteminin alınmasının, İsveç'in NATO üyeliğinin bloke edilmesinin ve Yunanistan'la gerilimin Batılı ortaklarla sürtüşmeye yol açtığına da dikkat çekti.

Raporda, “Seçimi Erdoğan'ın kazanması bu eğilimlerin devamını beraberinde getirecektir. Dış politikada bazı muhalefet partileri arasında önemli görüş ayrılıkları olsa da Millet İttifakı daha Batı'ya dönük bir yaklaşımda olacak ve en azından AB-Türkiye ilişkilerini kısmen yeniden konumlandıracaktır. NATO üyeleri muhalefetin zaferini olumlu değerlendirecek; ancak Kıbrıs ve Yunanistan'la ilgili geleneksel duruşlar, Rusya ve Çin'le dengeli ilişkiler devam edecektir” öngörüsü yer aldı.

Muhalefet partileri arasında Suriye ve Kürt sorunu konusundaki görüş ayrılıklarının, Türkiye'nin bu konudaki tutumunun ABD ile ilişkilerde muhtemelen rahatsızlık yaratmaya devam edeceği anlamına geldiği belirtildi; ancak yeni bir yönetimin AB ve ABD ile yapıcı bir diyalogun inşa edilmesine yol açacağı, bunun da “önemli bir değişim için fırsat penceresi” olacağı vurgulandı.