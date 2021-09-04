The Economist’ten korkutan iddia… Gerçek ölü sayısı üç kat fazla: 15 milyonu aştı

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını, aradan geçen süreçte resmi rakamlara göre 220 milyon aşkın insana bulaşıp, 4.5 milyon kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı.

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını, aradan geçen süreçte resmi rakamlara göre 220 milyon aşkın insana bulaşıp, 4.5 milyon kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı.

Salgını bitirebilmek için aşılama kampanyaları sürerken, ortaya çıkan varyantlar virüsün yeniden hızlı yayılmasını sağlıyor. Varyant tehdidinin yanı sıra, uzmanlar corona virüsüyle ilgili verilen gerçeği yansıtmadığı iddiasını bir kez daha ortaya attı. The Economist’te yer alan bir çalışmaya göre 4.5 milyon olarak açıklanan dünya genelindeki toplam ölü sayısı 3 kat daha yüksek olabilir. Bu da ölü sayısının yaklaşık 15 milyon civarında olması demek.

Araştırmada ölü sayısının olduğundan çok daha düşük gösterilmesinin sebebinin Çin, Rusya ve Hindistan gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde corona kaynaklı ölümlerin daha az sayılması gösterildi.

TEST DAHİ YAPILMIYOR

Latin Amerika ve Afrika’da da benzer bir sonuç olduğu öne sürüldü. Uzmanlar, söz konusu bölgelerde corona virüsü nedeniyle ölen pek çok kişiye test dahi yapılmadığını vurguladı. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle önlenebilecek pek çok can kaybının da ölü sayısını artırdığı belirtildi.

Latin Amerika ülkelerinden örnekler verilen çalışmada, Nikaragua’da resmi olarak 200 can kaybının kayıtlara geçtiği, ancak gerçek rakamın yüzde 9 bin 900 daha yüksek olduğu savunuldu. 586 can kaybı bildiren Haiti’de yüzde 2 bin 200, 4 bin kişinin öldüğü açıklanan Venezuela’da yüzde 1100 daha yüksek ölü sayıları olduğu belirtiliyor.