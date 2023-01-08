The Guardian yazarı uzmana sordu: Uzun boylu olmak daha mı faydalı?

The Guardian yazarı Coco Khan’a konuşan Profesör Majid Ezzati, daha uzun insanların birçok hastalığa yakalanma riskinin daha düşük olduğunu, eğitimde daha başarılı olduklarını ve daha fazla kazandıklarını söyledi

Rishi Sunak, Winston Churchill’den bu yana Birleşik Krallık’ın en kısa erkek başbakanı olduğunda bu konu hakkında çeşitli şakalar yapıldı. Birleşik Krallık’ta boy ortalaması 1,78 Sunak’ın boyu ise 1,68. The Guardian yazarı Coco Khan, bu konuyu son 100 yılda boy uzunluğunun küresel olarak nasıl değiştiğini analiz eden geniş çaplı bir çalışması olan Profesör Majid Ezzati'ye sordu.

Boy uzatma ameliyatları arttı

Profesör Ezzati, Rishi Sunak hakkında yapılan şakaları çok ciddiye almadığını ancak boy uzatma ameliyatlarının giderek erkekler arasında daha popüler hale geldiğini söyledi. Khan'ın yazısına göre bunu gerçekleştirebilmek için bacaklarınızı kırmaları gerekiyor. ve doğuştan sahip olduğunuz bir şey hakkında kendinizden bu kadar nefret edebilmeniz çok üzücü.

Çevresel etkenler çok önemli

Ancak Profesör, boyun sadece doğuştan sahip olunan bir şey olmadığını söyledi. Ezzati, “Evet boy ağırlıklı olarak kalıtsaldır. Ancak aynı zamanda çevrenin bir ürünüdür. Hamilelik öncesinden ergenliğin sonlarına kadar olan koşullar tarafından belirlenir. Bunların içinde nasıl beslendiğiniz, çocukken ne hastalıklar geçirdiğiniz de yer alır. Örneğin tekrarlanan enfeksiyonlar çok fazla uzayamadığımız anlamına geliyor. Boy, bir toplumun içinde bulunduğu koşulların aynasıdır” ifadelerini kullandı.

Daha iyi gıda tedariki, ilaçlar ve aşılar boyun uzamasına yardımcı olacaktır. Ama bu neden bu kadar önemli? Ezzati’nin söylediğine göre daha uzun boylu insanların birçok hastalığa yakalanma riski daha düşük. Ancak kanser riskleri daha yüksek olabilir. Ezzati, “Ayrıca bazı araştırmalar daha uzun boylu insanların eğitimde daha başarılı olduğunu ve daha fazla para kazandığını ortaya koymuştur” dedi.

Ezzati, bunun kadınlar için geçerli olup olmadığı sorusuna da şöyle cevap verdi: Çoğunlukla geçerli. Cinsiyet açısından temel fark, erkeklerin boylarının uzama eğiliminde olması ve iki cinsin büyümelerinin farklı dönemlerde hızlanması.

Güney Asya kökenli olan ama Birleşik Krallık’ta doğan yazar Khan, boy konusunda etnik kökenin de nasıl etkili olduğunu sordu. Bu konuda farklı görüşmeler olduğunu söyleyen Ezzati, “Bu sadece genlerle ilgili olmayabilir. Aynı zamanda bizimkinin yanı sıra ebeveynlerimizin ve büyükanne ve büyükbabalarımızın çevresinin etkisi ile ilgili olabilir. O zamanlar dünyanın en kısa insanlarından bazılarına sahip olan Guatemala'da yapılan bir çalışmada, bir grup küçük çocuğun beslenmesini iyileştirdiler. Çocukların boyu uzadı ve çocukların çocukları da uzadı. Son 100 yılda boy ortalaması artan ülkeler arasında Güney Kore, Japonya, Çin, İran ve Türkiye'nin yanı sıra Latin Amerika'nın bazı bölümleri yer alıyor. Bu, dünyanın çoğu yerindeki insanların yeterli nesiller boyunca aynı boyda büyüyebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Şu anda Hollandalı erkekler ortalama 1,83 ile dünyanın en uzunları. Ancak son zamanlarda ortalamalarından 1 cm kaybederek kısalmaya başlıyorlar. İngilizler de uzamaya dair artış durdu. Ezzati bunun birçok yüksek gelirli ülkede meydana geldiğini ve bunun göçlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı üzerine düşünüldüğünü söyledi. Ezzati, “Ancak daha çok beslenme kaynaklı gibi görünüyor. Hollanda örneğinde, Hollanda okul sütü programı ile ünlüdür. Yine de burada, Birleşik Krallık'ta okula aç giden çocuklarımız var. Obezite hakkında çok konuşuyoruz ama sağlığın büyük bir kısmının insanların uzaması olduğunu unutuyoruz” dedi.