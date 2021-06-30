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The Guardian, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik zulmünü yazdı

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The Guardian gazetesi, Yunan güvenlik güçlerinden saklanıp geri itilmekten kurtulan bir ailenin hikayesini okuyucuları ile paylaştı. Haberde, "Yunanistan'ın ölüme terk ettiği sığınmacıların varlığını inkar ettiğine" dikkat çekildi.
The Guardian, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik zulmünü yazdı

Yunan güvenlik güçlerine yakalanmamak için ormanda saklanan Filistinli bir kadın, yaşadığı korku dolu anları İngiliz The Guardian gazetesine anlattı.

31 yaşındaki kadın ve 3 çocuğu, 21 Nisan'da 28 kişilik bir sığınmacı grubu ile Yunanistan'ın Sisam Adası'na ulaştı. Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları denize iterek ölüme terk ettiğini gören kadın, bir boşluk bularak saklanmayı başardı.

Ormanlık alanda ilerlemek zorunda kalan kadın, sadece dereden su içebildiklerini, yanlarında hiçbir yiyeceğin olmadığını söyledi.

Yunan polisinden saklanarak, ormanda yaklaşık 40 kilometre ilerleyen kadın ve çocukları, günler sonra adadaki sığınmacı kampına ulaşmayı başardı. "Açlık, susuzluk ve yakalanma korkusu içindeydik" diyen kadın, şimdi çocukları ile beraber Avrupa'ya gönderilecekleri günü bekliyor.

Türk Sahil Güvenliği geri itilenleri kurtardı

The Guardian, Yunan yetkililerin bu grubun varlığını ve olayı inkar ettiğini ancak
Türk Sahil Güvenliği'nin geri itilen kişileri kurtardığını vurguladı, o anlara dair görüntüleri yayımladı.

Haberde, Birleşmiş Milletler'in de olaydan bilgisi olduğu ve soruşturma açılmasını istediği belirtildi.

Yunanistan'ın 2020'nin Ocak ayından bu yana, 6 bin 230 sığınmacıyı geri iterek ölüme terk ettiği vurgulandı.

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