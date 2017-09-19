“The Guardıan”ın haberi Güney Kıbrıs’ta endişe yarattı

Güney Kıbrıs’ın yatırıma karşılık AB pasaportu veya “altın vize” (golden visa) verdiğine ilişkin The Guardian’ın haberi tedirgin etti.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden “The Guardian”ın haberini geniş bir şekilde verdi.

Haberi “Pasaportlara El Koydular” başlığıyla veren Politis, Avrupa Komisyonu’nun “konuyla ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıyla sürekli temas halindeyiz” yönündeki açıklamasına da yer verdi.

Konunun, Rum Başkanlık seçimleriyle ilişkilendirilmesinin ihtimal dışı bırakılmadığını yazan gazete, The Guardian’ın içinde yüzlerce ismin bulunduğu bir listeden söz ettiğine işaret etti ve haberde yer alan bazı Rus ve Ukraynalı iş insanlarının isimlerine de yer verdi.

Gazete, “Kıbrıs vatandaşlığının” kimler tarafından, kime ve nasıl verildiğine ilişkin haberlerin yeni unsurlar eklenerek devam edip etmeyeceğinin merak konusu olduğunu yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise haberi “Guardian: Çok Zenginler Kıbrıs Vatandaşlığına Alınıyor-Pasaport Verilmesine İlişkin Hafif Denetimlere İlişkin Rum Makamlara Eleştiri” başlıklarıyla aktardı. Gazete, “The Guardian” gazetesinin iki yayınında yer verdiği vatandaşlığa alınma teşvikinden yararlanan iş insanların listesinin yanı sıra Rum makamlara yönelik eleştirilere de yer verdi.

Gazete, söz konusu haberde, dolandırıcılıkla suçlanan sözkonusu “oligarşi yöneticileri”, “altın vize” planları aracılığıyla Avrupa pasaportuna sahip olduklarına da dikkat çekildiğini belirtti.

Habere göre, bu kişiler arasında Rus eski parlamenter Leonid Lebedev, Ukrayna’nın büyük ticari bankalarından PrivatBank’ın kurucuları Gennady Bogolyubov ve Igor Kolomoisky ve şans oyunları milyarderi Tedy Sagi de bulunuyor.

AVRUPA KOMİSYONU’NUN AÇIKLAMASI

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Avrupa Komisyonu’nun konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Komisyonu’un, “Kıbrıs vatandaşlığının”, Avrupa dışındaki yatırımcılara verilmesine ilişkin yasa konusunda, Rum makamlarla sürekli istişare halinde olduğunu ifade etti.

Schinas, Güney Kıbrıs’ın ilgili (2013’ten itibaren yürürlükte olan) yasayı, komisyonla işbirliğinin ardından 2014 yılında düzenlediğini belirtti.