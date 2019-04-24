The Independent: Türkiye'nin 'Komünist Başkan'ı tüm dünyaya model oluşturacak sosyalist şehir için çalışacak

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu ile röportaj yayımlayan The Independent, Türkiye'nin ilk komünist belediye başkanının tüm dünyadaki sosyalistler için bir model olmak istediğini duyurdu

Türkiye'nin tek komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli şehrinde zafer kazanması sonrası, yabancı basının ilgi odağı haline geldi. Reuters haber ajansının yanısıra İngiliz gazetesi The Independent da 'Komünist Başkan' ile röportaj yayımladı.

Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) önce Ovacık ilçesi, sonra Tunceli ili belediye başkanlığını kazandıran Maçoğlu, model oluşturacak bir sosyalist şehir yönetimi hedeflediği, temel ihtiyaçların bedava karşılanabilir olması gerektiği mesajını verdi.

Zazaca Dersim denilen şehrin bıyığı sebebiyle Joseph Stalin'i andıran belediye başkanının siyasi bir şöhret haline geldiğini, sokaklarda tebrikler, özçekimler, el sıkışma, kucaklamalar ve hatta ayaküstü şehrin sorunlarının çözümü üzerine sohbetler olmadan yürüyemez halde olduğunu aktaran The Independent, yerel yetkililere göre Tunceli'de işsizliğin yüzde 60'a ulaştığını aktardı.

2016'da HDP'li seçilmiş belediye başkanını görevden alan AK Parti hükümetinin yerine atadığı kayyımın belediye meclisinin etrafını güvenlik gerekçesiyle beton duvarla çevirdiğini belirten The Independent, Maçoğlu'nun bu duvarı yıktırıp üst aramada kullanılan röntgen makinelerini kaldırırken yerel yönetimle halk arasındaki engeller kaldırmak istediğini söylediğini aktardı.

Tunceli Belediyesi'nin makam araçlarını satmayı planlayan ve kendi arabasını kendi kullanarak işe gidip gelen Maçoğlu'nun Ovacık belediye başkanıyken 2014 yılında komünist yönetimlerin başarısını analiz etmek için Küba, Venezüella ve Çin'i ziyaret etmekten, Türkiye'de komünizmi öcü olmaktan çıkarmaktan söz ettiği, belediyenin gelir gider bilançocunu başkanlığa pankart gibi astığı, evden işe bedava toplu taşıma koridorları kurduğu, kolektif tarımla üreticiden tüketiciye doğrudan satışı sağladığı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KHK'lerle işten attırdığı öğretmenlerin süt ve arıcılık işletmeleri açmalarına mali yardımda bulunduğu, devlete ait arazide nohut, fasulye mercimek ve patates yetiştirip geliriyle yoksul öğrencilere burs verdiği hatırlatıldı.

Artık bu programını tüm Tunceli'ye yaymak, örneğin şehir merkezinde bedava toplu taşıma rotaları kurmak istediği belirtilen Maçoğlu, "Herkes için yaşam kalitesini düzeltmek istiyoruz, ama yoksul halkı desteklemeliyiz. Temel ihtiyaçlar ücretsiz karşılanmalı. Benim temel fikrim bu" dedi.

Uygulamak istediği programlardan biri, köylülere tohum dağıtıp devlet arazisinde ekmelerini sağlayarak kolektif çiftçilik alanları oluşturmak: "Çiftçilik alanları oluşturmak istiyoruz ki, insanlar kendi ürünlerini yetiştirebilsin."

Tunceli'ye daha fazla turist çekmek istediğini de belirten Maçoğlu, bunun için bir dizi kültürel etkinlik düzenlemeyi, Tunceli'nin güzelliklerini daha iyi pazarlamayı ve bölgenin kendine özgü sol siyasetini merak eden ziyaretçileri cezbetmeyi vaat etti.

The Independent, 'Türkiye'nin sistem karşıtı şehri Tunceli'de Türkiye'nin tamamında kopyalanamayacak emsalsiz bir sol siyaset geleneği bulunduğu, doğunun bu Alevi Kürt nüfuslu şehrine sosyalizmin cuk oturduğu' değerlendirmesini yaptı. Hatta Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ABD'de geleneksel siyaseti sallayan Demokrat Parti'nin sol kanadından genç kadın milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) ile kıyaslayanlar olduğunu aktardı.

The Independent'la belediye meclisinde konuşan Maçoğlu, AOC'yu yankılarcasına "Dünyanın kaynakları israf ediliyor. Dünyanın servetinin yarısının bir avuç kişiye ait olması insanlarda adalet ve eşitlik imkanı bulunmadığı hissiyatı yaratıyor. biz sosyalistler bu zihniyetle mücadele eden politikaların mümkün olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

Sürekli halkla temas durumunda, ayakları yere basar halde olduğu belirtilen 'Komünist Başkan', en iyi fikirlerini seçmenlerin ihtiyaçlarını dinleyerek bulduğunu söyledi:

"İnsanları dinliyorum. Dinliyorum ve ne istediklerini anlıyorum, sonra da bunları karşılamak için elimdeki araçların ne olduğuna bakıyorum."