The Irishman filmindeki Jimmy Hoffa kimdir?
Ünlü sendikacının hikayesi, Martin Scorsese'nin yönettiği; Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin oynadığı The Irishman filmiyle hikayesi beyazperdeye aktarılan James Riddle Hoffa, 1914'te, Indiana eyaletinin Brazil kasabasında doğdu.
Başrollerinde Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin rol aldığı Netflix yapımı The Irishman filmi geçtiğimiz hafta yayınlandı. Filmde Al Pacino'nun hayat verdiği Jimmy Hoffa karakteri dikkatleri üzerine çekti. Peki Jimmy Hoffa gerçek hayatta kimdir?
06 Aralık 2019 Cuma 20:44
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