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“The Office” dizisinin yıldızı iklim krizi nedeniyle ismini değiştirdi

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"The Office" dizisiyle tanınan ünlü aktör Rainn Wilson, iklim krizine dikkat çekmek için sıra dışı bir davranışa imza attı.
“The Office” dizisinin yıldızı iklim krizi nedeniyle ismini değiştirdi

56 yaşındaki ABD’li oyuncu Rainn Wilson, sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir videoda ismini “Rainnfall Heat Wave Rising Sea Levels Wilson” olarak değiştirdiğini açıkladı.

Yeni ismiyle, iklim değişikliğinin bir getirisi olan buzulların erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine vurgu yapan Wilson, farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi.

Wilson, “The Office” dizisinde canlandırdığı Dwight Schrute karakteriyle tanınıyordu.

CNN’in haberine göre, yayınladığı videoda, “Dünya gezegenini kurtarmaya yardımcı olacak ucuz bir küçük numara olarak Twitter, Instagram ve hatta yazı kağıtlarımda adımı değiştirdim” dedi.

Wilson, Twitter’da ise, platformun yeni sahibi Elon Musk tarafından uygulanan yönergelere atıfta bulunarak adını “… çünkü Elon” olarak değiştiremediğini de ekledi.

Takipçilerini, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP27) için Mısır’da bir araya gelen dünya liderlerinin dikkatini çekme umuduyla kendi adlarını sosyal medya profillerinde değiştirmeleri için çağrı yapan aktör, “Ve eğer bunu yeteri kadar bunu yaparsak, o zaman belki @cop27_egypt dünya liderlerimizin oturup Kuzey Kutbu risklerini fark edip bir çözüm sunduğu yer olur” şeklinde bir tweet attı.

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