The Orıgıns Of The Cyprıots Wıth Scıentıfıc Data Of Archaeology And Genetıcs” Adlı Kitap Galeri Kültür Tarafından Yayımlandı

“Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde Kıbrıslıların Kökeni” isimli kitabının İngilizce sürümü “The Origins of The Cypriots With Scientific Data of Archaeology and Genetics”, Galeri Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.
Galeri Kültür’den verilen bilgiye göre, “Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde Kıbrıslıların Kökeni” isimli kitap, Kıbrıs arkeolojisi ve tarihinde çok önemli yere sahip İsveç Kıbrıs Keşif Heyetini (Swedish Cyprus Expedition) yakından tanıyan, arkeolog-yazar Marie-Louise Winbladh tarafından geçtiğimiz Aralık ayında yayımlanmıştı.
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