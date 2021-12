Geçtiğimiz yıl Uluslararası 'World Next Top Model' güzellik yarışmasında 'Miss Asia' seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rus asıllı Moujan Rajaei, bu kez de Antalya'da düzenlenen 7. 'The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. İşte yarışmada birinci olan Rajaei'nin fotoğrafları...