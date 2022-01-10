The Times: ABD, Ukrayna işgal edilirse Rus bankalarını felce uğratmayı planlıyor

ABD ve Rusya Ukrayna'daki gerilimi ele almak üzere bugün Cenevre'de masaya otururken, İngiliz ve ABD basını Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'nin hayata geçireceği yaptırımların detaylarını yazdı.

ABD ve Rusya Ukrayna'daki gerilimi ele almak üzere bugün Cenevre'de masaya otururken, İngiliz ve ABD basını Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'nin hayata geçireceği yaptırımların detaylarını yazdı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve İngiliz The Times gazetesi, ABD'nin olası bir işgale finansal, teknolojik ve askeri yaptırımlarla anında yanıt vermeye hazırlandığını duyurdu.

The Times, “ABD, Ukrayna'yı işgal ederse Rusya'nın bankalarını felce uğratmayı planlıyor” başlıklı haberinde, Rus askerleri sınırı geçtikten sonra saatler içinde ağır yaptırımların devreye girebileceğini belirtti. Haberde, bu yaptırımların Rusya'nın uluslararası alanda normal şekilde ilerleme kapasitesini altüst edeceği kaydedildi.

‘RUSYA’YA YÖNELİK SWIFT YAPTIRIMI MASADA’

The Times'ın haberine göre, NATO'daki müttefiklerle de yapılan görüşmelerin ardından ABD'nin yaptığı plan, Rus bankalarını uluslararası ödemelere yönelik SWIFT uygulamasından men ederek Moskova'nın ticaret kapasitesini sınırlamayı da içeriyor.

Gazete, bugüne dek bazı Avrupa ülkelerinin Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını kesebileceği endişesiyle bu ölçüde bir yaptırım konusunda isteksiz olduğuna dikkat çekti. Ancak bu adımın son dönemde daha fazla destek gördüğü ve ABD'de Rusya'ya sert bir yanıt verilmesi gerektiği görüşünün güçlü olduğu belirtildi.

SWIFT engeliyle Rusya'nın önde gelen finansal kurumlarının hedef alınabileceğine dikkat çeken ABD'li bir yetkili de, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesine atıfla “Bu o dönemde uygulamadığımız yüksek etkili, hızlı bir yanıt olur” dedi.

Rusya'daki Bankalar Birliği'nin Başkanı Gagerin Tosunyan, geçen nisanda Rus bankalarını SWIFT uygulamasından dışlamanın Batılı ülkelere de zarar vereceğini söylemişti.

‘TÜKETİM ÜRÜNLERİNİN RUSYA'YA İTHALATI DA YASAKLANABİLİR'

The Times, mevcut plana göre Rusya'nın havacılık ve askeri alanda ekipmana ulaşımının sınırlanabileceğine, hatta cep telefonu ve çamaşır makinesi dahil bazı tüketim ürünlerinin Rusya'ya ithalatının yasaklanabileceğine dikkat çekti.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna sınırına binlerce asker konuşlandırması, bölgede gerilimi artırmıştı. İşgal iddialarını reddeden Rusya, ABD'yi tansiyonu kasıtlı olarak artırmakla suçluyor ve NATO'nun Ukrayna'dan çekilmesini istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'deki kritik görüşme öncesinde farklılıkları diyalog yoluyla aşmak istediklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise, herhangi biz tavizde bulunmayacaklarını ve anlaşma sağlanamazsa masadan kalkabileceklerini belirtti.

Rus yetkililer Cenevre’deki görüşmelerin ardından çarşamba günü Brüksel'de NATO'yla, perşembe günü de Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'yla görüşmeler düzenleyecek.