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The Times da video skandalını sayfalarına taşıdı: Saner baskı altında

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İngiltere’de yayın yapan The Sun’dan sonra ülkenin önemli gazetelerinden The Times da Ersan Saner’i sayfalarına taşıdı.
The Times da video skandalını sayfalarına taşıdı: Saner baskı altında

“Video skandalı” sabancı basında gündem olmaya devam ediyor

İngiltere’de yayın yapan The Sun’dan sonra ülkenin önemli gazetelerinden The Times da Ersan Saner’i sayfalarına taşıdı.

“Kıbrıs Türk başbakanı seks videosu yüzünden istifa etmesi için baskı altına alınıyor yorumunu yapan The Times, Ersan Saner’in “karakter suikastı hedefi oldum” yorumuna da yer verdi.

The Times konuyu,  başbakanın, videosunun ortaya çıkmasından sonra istifa etmesi için baskı altına alındı” şeklinde aktardı.

The Times haberde ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek mahkeme yargıcıyla evli ve iki yetişkin çocuğu olan 55 yaşındaki Ersan Saner, yaptığı yazılı açıklamada karakter suikastına hedef olduğunu ve videonun teknolojiden azami ölçüde yararlanılarak düzenlendiğini’ iddia etti.”

 

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