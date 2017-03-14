The Times Türk bakanları yasaklayan ülkeleri ikiyüzlülükle suçladı

"Böyle yaparak savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk etmiş oluyorlar.

İngiliz The Times gazetesi, "Erdoğan yanlısı konuşmacıları susturmak Batı değerlerine ihanettir" başlıklı başyazısında Türk bakanların mitinglerini yasaklayan Avrupa ülkelerinin ifade özgürlüğü konusunda "savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk ettiğini" yazdı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın bir otokrat olduğunu ve tüm otokratlar gibi elindeki yetkileri artırmaya çalıştığını vurgulayan gazete önümüzdeki ay gerçekleşecek referandumda kendisine sadık devlet aygıtının da tam desteğini alarak İslamcı fikirlere dayalı bir cumhuriyet kurmak istediğini belirtti.

Buna karşılık Avrupa kentlerinde Erdoğan yanlısı mitinglerin iptal edilmesinin doğru olmadığına dikkat çeken The Times, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle yaparak savunduklarını iddia ettikleri değerleri terk etmiş oluyorlar.

"Erdoğan başarısız bir darbeyi kullanarak gazeteleri kapatması, gazetecileri kovdurması, muhalif öğretmenleri işten atması ve eylemlerini açıkça sorgulayan akademisyenleri görevden alması nedeniyle haklı bir şekilde eleştiriliyordu.

'Diktatörlüğe cephane olur'

"Fakat Batılı devletler temel bir hak olan ifade özgürlüğüne sadık kalmak istiyorlarsa, tutarlı olmaları gerekir. Putin yanlısı, Putin karşıtı; Kim Jong-un karşıtı, Kim Jong-un yanlısı, kim olursa olsun barışçıl gösteri hakkı anayasal bir haktır ve buna saygı göstermemek diktatörlük rejimlerine cephane sağlar.

"Hollanda'daki Mark Rutte hükümeti Türk bakanları sınır dışı ederek tehlikeli bir yola girdi. Bu hamle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik reform çağrılarının etkisini azalttı. Türkiye'nin önemli bir üyesi olduğu NATO içindeki gerilimleri artırırken Türk kökenli göçmenlerin entegrasyonu konusunu daha da karmaşık hale getirdi.

"Rutte yarınki seçimde tercihini Wilders'ten yana kullanabilecek göçmen karşıtlarının oylarını almaya çalışıyor. Fakat bu son derece toyca bir hesap hatasıydı. Türk bakanların sınırdışı edilmesi kesinlikle Kuran'ı yasaklamak ve camileri kapatmak isteyen Wilders'i güçlendirdi.

"Türkiye'deki komplo teorilerini besleyerek Erdoğan'ın referandumu kazanma ihtimalini artırdı. Sonuçta bundan kim kârlı çıkacak? Kesinlikle liberal demokrasi veya Batı değerleri değil. Rutte popülizme karşı light popülizmle savaşıyor ama bu büyük bir siyasi kumar.

Erdoğan'ın stratejik avantajı

"Avrupa Birliği göçmenlerin kontrolü konusunda Türkiye'yle işbirliğine ağır bir şekilde bağımlı. Bu da Erdoğan'a stratejik bir avantaj sağlıyor. Kendisini reddedince göçmen akımıyla karşı karşıya kalacağını düşünerek korkacaklarını hesapladığı Avrupa devletlerinden haddinden fazla taleplerde bulunmasına yol açıyor."

Erdoğan'ın konumunu kullanarak Avrupa hükümetlerine zorbalık yapmaya kalkması durumunda onu eleştirmekten kaçınmamak gerektiğini, insan haklarını ayaklar altına aldığına buna yüksek sesle karşı çıkılmasının doğru olduğunu belirten Times, makaleyi bir NATO müttefikinin seçilmiş bakanlarının barışçıl bir mitinge katılmasını engellemenin yanlışlığını vurgulayarak sonlandırdı.