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The Times'a konuşan Denktaş Maraş’ın Türk yatırımcılara açılması bizi yeni bir savaşın eşiğine götürecek

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Serdar Denktaş, “İnsanlar umutlarını kaybedince bir kısmı yüzlerini Türkiye’ye, diğerleri de Kıbrıs’ın güneyine döndü. Bu Kıbrıs için bir kayıptır. Bizim neslimiz gidince biz biteriz” diyor.
The Times'a konuşan Denktaş Maraş’ın Türk yatırımcılara açılması bizi yeni bir savaşın eşiğine götürecek

The Times'da yayınlanan 26 Temmuz 2021 tarihli Hannah Lucinda Smith imzalı haberde Serdar Denktaş, “İnsanlar umutlarını kaybedince bir kısmı yüzlerini Türkiye’ye, diğerleri de Kıbrıs’ın güneyine döndü. Bu Kıbrıs için bir kayıptır. Bizim neslimiz gidince biz biteriz” diyor.

“İki devletli çözümün önümüzü açacağına dair bir öngörü yok. Tanınmayı isterdim ama bu olmayacak. Yeni bir ılımlı politikayla Rum tarafıyla 1960’lardaki eşit statümüzle çevre, sağlık ve ticaret konularında ortak çalışmalıyız. Maraş bu doğrultuda kullanılabilirdi. Bunun yerine kimin ne düşündüğünü kaale almadan açtılar. Maraş’ın Türk yatırımcılara açılması bizi yeni bir savaşın eşiğine götürecek.”

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