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The Times’tan kritik Türkiye iddiası: Kırmızı listeden çıkıyor

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Corona virüsü salgını dünyayı büyük bir krize sürüklerken, bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri turizm oldu.
The Times’tan kritik Türkiye iddiası: Kırmızı listeden çıkıyor

Corona virüsü salgını dünyayı büyük bir krize sürüklerken, bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri turizm oldu. Corona virüsüne karşı aşılamaya ilk başlayan ülkelerden İngiltere, ülkeleri trafik ışığı sistemiyle güvenli olma durumuna göre yeşil, sarı ve kırmızı kategoride sıralamıştı.

Türkiye’yi mayıs ayından bu yana yüksek riskli kategoride tutan İngiltere, vatandaşlarının tatil imkanlarını oldukça kısıtlamıştı. Türkiye’den ülkeye dönen vatandaşlarına 11 gün karantina şartı uygulayan İngiltere, bu adımdan geri atmaya hazırlanıyor.

PCR VE KARANTİNA ŞARTI YOK

Binlerce kişinin imza kampanyası dahi başlatması üzerine İngiltere, vatandaşlarının eylül-ekim aylarındaki en popüler tatil noktalarından biri olan Türkiye’yi kırmızı listeden çıkaracak. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times’ın iddiasına göre, önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacak yeni kurallarda iki doz aşı olan turistlerde, Türkiye’den dönüşte PCR testi ve karantina şartı aranmayacak.

SARI KATEGORİ KALDIRILIYOR

Gazete kırmızı listede halihazırda 62 ülke bulunduğunu, açılmaların yarı yarıya oranda uygulanabileceğini yazdı. Öte yandan trafik ışığı sisteminde sarı kategorinin tamamen kaldırılması da gündemde. Ülkelerin yalnızca yeşil ve kırmızı kategoride değerlendirilmesi bekleniyor.

Hükümetin yeni kararları bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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