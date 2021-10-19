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The Washington Post: Rekor sayıda Amerikalı istifa ediyor

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The Washington Post gazetesinde yayımlanan makaleye göre, çok sayıda Amerikalı işini bırakıyor.
The Washington Post: Rekor sayıda Amerikalı istifa ediyor

The Washington Post gazetesinde yayımlanan makaleye göre, çok sayıda Amerikalı işini bırakıyor. İşinden ayrılan veya emekli olan Amerikalıların bir süre maddi birikimlerine güvendiği, sosyal güvenliklerinden yararlanacağı yazıldı.

Amerikan The Washington Post gazetesi, ülkede büyük istifaların yaşandığını yazdı. Bu dönemde kafalarda oluşan en büyük soru işareti ise insanların işlerini bıraktıktan sonra nasıl geçineceği...

Bu soruyu başkaları gibi istifa eden kişiler de kendi kendilerine soruyor. Ancak habere göre, işlerinden vazgeçmenin sağlıklarından vazgeçmekten daha kolay olduğunu söylüyorlar.

Emekliliklerinin pandemi yüzünden beklenenden erken geldiğini anlatanlar, kariyer inşa ederken karşılaştıkları maddi harcamalardan kurtulduklarını da ekliyor.

"İşe gitmek, gitmemekten daha masraflı"

Habere göre, eczane sektöründeki işinden pandemi dolayısıyla çıkarılan Sandy Marasco, işten ayrılmanın yarattığı duyguyu şu sözlerle anlattı:

"Artık işe gitmediğim için iş ayakkabıları ya da kıyafetleri satın almak, haftada 3 kez arabamın gaz deposunu doldurmak, park ücreti ödemek zorunda değilim."

Kathleen Corcoran ise iş hayatının altın bileziklerinden vazgeçmenin zor olduğunu ancak tam zamanlı bir işte kalmakla kazanamayacağını bildiğini söylediği şeyi yani biraz zaman kazanmak için işinden ayrıldığını söyledi.

Corcoran, Washington Post’a verdiği röportajda, maaşından vazgeçmenin zor olduğunu ancak zaten gelirinin çoğunu işin yarattığı stresten kurtulmak için harcadığını anlattı. Ardından da emeklilik için hesaplar yapmaya başlayıp bunun gerçekleştirilebilir olduğuna karar vererek harekete geçtiğini dile getirdi.

"Pandemiyle birlikte zemin parçalanıyor"

İşten ayrılan veya erken emekliliği tercih etmiş birçok kişinin röportajına yer verilen haberde, pahalılaşan yaşam şartlarının ve hayatta kalmanın bedelinin pandemiden önce de olduğu anlatılıyor.

Bu sebeple düşük ve orta gelirli kesimin yeterli birikimi veya başka yatırımları yok. Buna göre, pandemiyle birlikte, bahsedilen kişiler için zaten sağlam olmadığı bilinen zeminin iyice parçalanmaya başladığı görülüyor.

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