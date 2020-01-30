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Theoharus: “Türk ürünlerini satın almayınız”

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Theoharus: “Türk ürünlerini satın almayınız”
Theoharus: “Türk ürünlerini satın almayınız”

Rum Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Türk ürünlerini satın almamaları yönünde Rum tüketicilere telkinde bulundu.

Alithia gazetesine göre Rum Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, bir görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türk ürünlerinin satın alınmaması çağrısında bulunarak “İstilacıyı finanse etmemiz mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Theoharus, Türkiye’nin, AB Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi, Türkiye’nin tanımadığı Güney Kıbrıs ile değil ama 27 ülkeyle anlaşma sağlamasının ardından, ülke piyasasında, yasal olarak ithal edilen Türk ürünlerinin dolaştığını gördüklerini belirtti.

Theoharus açıklamasında ayrıca “Kıbrıslı vatandaşların, akaryakıt ve başka alış verişler için Kuzey’e yönelik günlük ziyaretleriyle, işgal rejimine bağış yapmaması” gerektiğini iddia etti

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