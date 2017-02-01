Theoharus’tan Türkiye ve AB’ye eleştiri

Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular İttifakı Rum Milletvekili Eleni Theoharus, Cenevre’de yapılan görüşmelerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katı tutumu nedeniyle başarısızlığa uğradığını iddia etti.

Simerini gazetesi, Theoharus’un, “Eurodialogue” adlı bilimsel derginin “Kıbrıs Meselesi: En Tehlikeli Anda Kaymak” konulu beşinci sayısının tanıtımında konuştuğunu yazdı.

Habere göre Theoharus, AB’ye de “çifte standart uyguladığı” ve “ikiyüzlü davrandığı” eleştirilerini yöneltirken, AB’nin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Eide’nin, Rum Hükümeti’nin müsamahasıyla AB’ye götürdüğü çarpık bilgilerin, AB’nin bu tutumunu beslediğini savundu.

Theoharus, Erdoğan ile AK Parti’ye yönelik “Türkiye’nin Müslüman Kardeşliği’nin, Irak Şam İslam Devleti terör örgütünü yıllardır finanse ettiğini” de öne sürerek, “Kıbrıs’ın, doğalgaz ve su borularının yanı sıra elektrik kablolarıyla, Türkiye tarafından doğal ve ekonomik bağımlılık altına alındığını” iddia etti.

Gazeteye göre Theoharus, Kıbrıs’taki Yunanların sonunun Gökçeada’daki ve Bozcaada’daki Yunanlar gibi olabileceğini, yani “yok edilebileceğini” de savundu.